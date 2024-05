Karakat Lok Sabha Constituency: 'अपहरण, डकैती, हत्या, ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights पीएम मोदी ने बिहार में कई चुनावी सभाओं को किया संबोधित काराकाट में पीएम ने कहा, एनडीए बिहार को जंगलराज से बाहर लेकर आई है काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह

Karakat Lok Sabha Constituency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने काराकाट लोकसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मैं हमारे फर्स्ट टाइम वोटर को जंगलराज पार्ट-2 से सावधान करना चाहता हूं। युवाओं ने वो पुराने दिन नहीं देखें हैं जब शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। बाहर से कोई रात में रेलवे स्टेशन पहुंचता था तो घर नहीं जाता था, वह घर जाने के लिए सुबह के उजाले का इंतज़ार करता था।

#WATCH | Addressing a public gathering in Karakat, Bihar, Prime Minister Narendra Modi says, "NDA government will not spare those who looted Bihar. This is NDA's & Modi's guarantee. INDI alliance can do anything for their personal gains..." pic.twitter.com/JxIsROrqPo