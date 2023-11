Methyl Alcohol in Gujarat: मिथाइल अल्कोहल युक्त सिरप पीने से 5 लोगों की मौत, जिंदगी और मौत से जूझ रहे कई लोग

Highlights रक्त के नमूने की रिपोर्ट से पुष्टि हुई। मिथाइल अल्कोहल मिलाया गया था। दो अन्य का अभी भी इलाज किया जा रहा है।

Methyl Alcohol in Gujarat: गुजरात के खेड़ा जिले में कथित तौर पर मिथाइल अल्कोहल युक्त आयुर्वेदिक सिरप पीने से पिछले दो दिन में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

5 dead, 2 hospitalised after consuming contaminated syrup containing methyl alcohol in Gujarat: Police