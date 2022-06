सांगलीः एक ही परिवार के नौ सदस्य जहर पीकर दे दी जान, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights डॉक्टर दंपति के घर में छह और दूसरी मंजिल पर तीन शव मिले। सामूहिक आत्महत्या की घटना से पूरा मिराज तालुका हिल गया है। मौके पर पुलिस जांच चल रही है और अधिक जानकारी मांगी जा रही है।

सांगलीः महाराष्ट्र में एक ही परिवार के नौ सदस्य घर में मृत मिले है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। मिराज तालुका के म्हैसाल में डॉक्टर दंपति के घर में एक ही समय में जहर खाकर नौ लोगों की आत्महत्या की चौंकाने वाली घटना सोमवार दोपहर सामने आई। डॉक्टर दंपति के घर में छह और दूसरी मंजिल पर तीन शव मिले।

राज्य की राजधानी मुंबई से 350 किलोमीटर दूर सांगली जिले के म्हैसाल में एक घर में शव मिले। सांगली के पुलिस अधीक्षक दीक्षित गेदाम ने कहा, ‘‘हमें एक घर में नौ शव मिले हैं। तीन शव एक जगह मिले, जबकि छह अन्य अलग-अलग जगहों पर पाए गए।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है, उन्होंने कहा कि पुलिस मौके पर मौजूद है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्हें आशंका है कि परिवार के लोगों ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर जान दी।

