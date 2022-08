सोनाली फोगाट को मौत से कुछ घंटे पहले क्लब में जबरदस्ती पिलाई गई ड्रिंक, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा, देखें वीडियो

Highlights मामले से जुड़े ताजा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा व्यक्ति सुधीर सांगवान प्रतीत होता है उसके द्वारा क्लब में डांस फ्लोर पर सोनाली फोगाट को जबरदस्ती पिलाया जा रहा है ड्रिंक पुलिस ने कहा- आरोपियों ने फोगाट को ‘मेथामफेटामाइन’ नामक ड्रग दिया था

नई दिल्ली:सोनाली फोगाट की मौत के सिलसिले में एक ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता को क्लब में जबरदस्ती ड्रिंक कराई जा रही है। यह सीसीटीवी फुटेज उनकी मौत से कुछ ही घंटों पहले का बताया जा रहा है। फुटेज में एक शख्स के द्वारा सोनाली को डांस फ्लोर पर शराब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा व्यक्ति सुधीर सांगवान प्रतीत होता है, जो उसके दो सहयोगियों में से एक है, जिसे पुलिस ने हत्या के मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। वह इससे पहले एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। उस फुटेज में सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। वे खुद से चल भी नहीं पा रही हैं और उन्हीं के स्टाफ के साथी सुधीर उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं।

गोवा पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपियों ने फोगाट को ‘मेथामफेटामाइन’ नामक ड्रग दिया था। पुलिस उपाधीक्षक जीवबा दलवी ने कहा कि अंजुना के कर्लीज रेस्तरां में फोगाट जो मादक पदार्थ दिया गया था, उसके बचे हुए हिस्से को रेस्तरां के प्रसाधन कक्ष (वॉशरूम) से जब्त किया गया है।

इस मामले में पुलिस ने भी इस क्लिप का हवाला दिया था जब उन्होंने कहा था कि उनके पास सुधीर सांगवान को सोनाली फोगाट को जबरन "कुछ पदार्थ" पिलाते हुए दिखाया गया है। उनके अनुसार, सहयोगी उसे मरने से पहले होटल ग्रैंड लियोनी ले गए, जहां वे सभी ठहरे हुए थे।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "जांच अधिकारी ने संबंधित परिसर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की, और यह पाया गया कि सुधीर सोनाली को पानी की बोतल में कथित तरल पीने के लिए जबरदस्ती कर रहा था।"

पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि विसरा की रासायनिक जांच और अन्य जांच के बाद ही कारण का पता लगाने में कुछ समय लगेगा। परिवार की मांग के मुताबिक विसरा की जांच गोवा के अलावा चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में भी की जाएगी।

New CCTV video surfaced in #SonaliPhogat murder case.#SudhirSangwan is giving drink to #SonaliPhogat in CCTV video.#SonaliPhogatDeathCasepic.twitter.com/1YEtiSrua0