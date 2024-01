आंध्र प्रदेश: केबल तकनीशियन ने बुजुर्ग महिला का तौलिया से दबाया गला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, देखें वीडिया

Highlights आंध्र प्रदेश में एक केबल तकनीशियन ने चोरी की मंशा से बुजुर्ग महिला का दबाया गला लेकिन, अपनी मंशा पर सफल नहीं हो सका अब पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस कर रही तालाश

नई दिल्ली:आंध्र प्रदेश में एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने आसपास रह रहे लोगों को हिला कर रख दिया। घर में अचानक से घुसे केबल तकनीशियन ने चोरी की मंशा से बुजुर्ग महिला का तौलिया से गला दबाया। साथ ही आरोपी लगातार महिला की हत्या का प्रयास करता रहा लेकिन सफल नहीं हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है।

इस घटना में दिख रहा है कि पहले आरोपी अचानक से घर में घुसा और सोफे पर बैठी महिला के गले को घर में रखी तौलिया से दबाया। इसके बाद दम घुटने के कारण महिला बेहोश हुई और लगातार उसे हटाने का प्रयास करती रहीं। फिर भी आरोपी की मंशा यही रही कि किसी तरह से बुजुर्ग महिला का गला घोंट दें।

स्थानीय पुलिस के अनुसार, केबल तकनीशियन अक्सर घर आया करता था, उसने 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सोने की चेन चुराने की कोशिश की। पुलिस की मानें तो यह घटना आंध्र प्रदेश के गवरपालेम में 26 जनवरी के दिन शाम 7:30 बजे घटी।

TW: Disturbing video



This man needs to be bloody flogged and hanged in public. Stomach churning. This is monstrous 😭😭😭pic.twitter.com/NCIMCP2f6k