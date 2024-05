Highlights सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स लाइव स्कोर आईपीएल 2024 के क्वालिफायर 2 का मुकाबला SRH vs RR Qualifier 2 Live Score: लाइव क्रिकेट स्कोर हिंदी में

SRH vs RR Live Score Qualifier 2 Match: सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स लाइव स्कोर, आईपीएल 2024 के क्वालिफायर 2 का मुकाबला, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में, देखें आईपीएल मैच लाइव स्कोर

The glittering #TATAIPL Trophy 🏆 is here in Chennai!



As big as it gets, with a pulsating encounter ahead of the #Final ⏳



It's 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 𝟮 time in Chennai 🏟️, ft. Sunrisers Hyderabad 🧡 & Rajasthan Royals 🩷#SRHvRR | #Qualifier2 | #TheFinalCallpic.twitter.com/JU7sVtnZwO