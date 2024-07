'ओवरकॉन्फिडेंट हो के ही काम खराब हुआ': मिस्बाह ने 2007 टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान की हार को याद करते हुए कहा, VIDEO

VIDEO: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने 2007 टी20 विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया से मिली दिल तोड़ने वाली हार को याद करते हुए दावा किया कि जोहान्सबर्ग में उनकी हार की वजह अति आत्मविश्वास था। मिस्बाह ने उस दिन को याद करते हुए स्वीकार किया कि 158 रनों का पीछा करना इतना मुश्किल काम नहीं था। फाइनल में जीत के लिए मेन इन ग्रीन को 158 रनों लक्ष्य मिला था और मैच आखिरी ओवर में पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी।

इसके बाद 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए, जब मिस्बाह ने स्कूप खेला और श्रीसंत ने शॉर्ट-फाइन लेग पर आसान कैच लपक लिया, जिससे पाकिस्तान आउट हो गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी कमजोरियों के कारण पाकिस्तान को विश्व कप जीतने से पांच रन से चूकने पर मजबूर कर दिया। स्टार स्पोर्ट्स द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो में बोलते हुए, 50 वर्षीय खिलाड़ी ने बताया कि कैसे उन्होंने मध्य पारी में कहा कि पाकिस्तान को स्कोर का पीछा करने के लिए एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता थी।

मिस्बाह ने कहा, "हमने सोचा कि ये तो कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 ओवर में जल्दी विकेट खोने, इमरान नजीर के रन आउट होने से हम पर दबाव बढ़ गया। एक समय पर हमारा स्कोर 6 विकेट पर 77 रन था। इसलिए विकेट गिरने के कारण लक्ष्य मुश्किल हो गया। मुझे लगता है कि ओवरकॉन्फिडेंट होने के कारण ही काम खराब हुआ।"

मिस्बाह ने कहा कि उनका आत्मविश्वास इस तथ्य से आया कि भारत स्पिनरों पर निर्भर था और हरभजन सिंह छोटी बाउंड्री से जूझते थे। उन्होंने कहा, "हम बहुत आश्वस्त थे क्योंकि वहां जिस तरह की पिच थी और जिस तरह की (छोटी) बाउंड्री थी, भारत के लिए यह बहुत कठिन था क्योंकि वे अपनी स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर थे।"

उन्होंने आगे कहा, "वांडरर्स में, आमतौर पर स्पिनरों के लिए यह बहुत मुश्किल होता है और उस समय उनके मुख्य गेंदबाज हरभजन सिंह थे। एक ऑफ स्पिनर के लिए वहां छोटी साइड बाउंड्री के साथ गेंदबाजी करना (कठिन था), और आमतौर पर हम स्पिन को अच्छी तरह से खेलते हैं।" हालांकि, पाकिस्तान ने 2009 में इंग्लैंड की मेजबानी में अगले संस्करण में जीत हासिल की थी।

It has been 17 years since the first edition of the #T20WorldCup and @captainmisbahpk still hasn't gotten over Pakistan's loss 💔



Watch him in action once again in #WCLOnStar 👉 #PAKCvWIC | SEMI FINAL 2 | TODAY, 6 PM | Star Sports Network pic.twitter.com/X5YFCP1t4f