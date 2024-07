India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: आज शाम 7 बजे से चौके और छक्के यहां देखिए, युवा कप्तान और कोच की परीक्षा, जानिए लाइव स्कोरबोर्ड

Highlights India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: महिला एशिया कप फाइनल भी इन दोनों टीम के साथ खेला जाएगा। India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: श्रीलंका टीम का नेतृत्व चरिथ असलांका करेंगे।

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: भारत और श्रीलंका की टीम नए नेतृत्व के साथ टी20 यात्रा पर निकल लिए हैं। टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है तो श्रीलंका टीम का नेतृत्व चरिथ असलांका करेंगे। टीम इंडिया और श्रीलंका टीम में कोच भी नए हैं और अग्निपरीक्षा है। भारतीय टीम को पहली बार गौतम गंभीर कोचिंग दे रहे हैं और श्रीलंका के पास भी पूर्व कप्तान और ओपनर सनथ जयसूर्या होंगे। पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में पहला मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें कि महिला एशिया कप फाइनल भी इन दोनों टीम के साथ खेला जाएगा।

Hey you fielding drill - How so fun 😄😎



Quite a vibe in the group in this fun session at Kandy 🤙#TeamIndia | #SLvINDpic.twitter.com/nIaBOnM8Wy — BCCI (@BCCI) July 26, 2024

New skipper Suryakumar Yadav and recently appointed head coach Gautam Gambhir share a special equation 🙌#SLvINDhttps://t.co/uAfaSXWgbK — ICC (@ICC) July 26, 2024

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: भारत बनाम श्रीलंका-

पहला टी20 मैच कब शुरू होगा? भारत बनाम श्रीलंका 27 जुलाई को शाम 7 बजे श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में शुरू होगा।

टीवी पर कहां देखें? भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज का प्रसारण सोनी टीवी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? भारत बनाम श्रीलंका की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप/वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

In the latest episode of The ICC Review, Ravi Shastri spoke of Suryakumar Yadav';s playing style and how it will benefit his T20I captaincy.https://t.co/Fm7urXq7d0 — ICC (@ICC) July 26, 2024

India vs Sri Lanka T20I Live Telecast: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका: दिनेश चांदीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंडु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालगे।

सूर्यकुमार छोटे प्रारूप में कप्तान के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगे

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की नवनियुक्त कोच और कप्तान की जोड़ी के साथ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में अपनी विशेष छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। दो बार के विश्व कप विजेता गंभीर मुख्य कोच के रूप में जबकि टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार छोटे प्रारूप में कप्तान के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगे।

गंभीर आईपीएल में कप्तान और मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में काफी सफल रहे हैं। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनके कोच रहते हुए भारत ने अच्छी सफलताएं हासिल की थी। द्रविड़ के मुख्य कोच रहते हुए भारत ने आईसीसी प्रतियोगिताओं में तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाई।

गंभीर को अब इन सफलताओं को नए मुकाम पर पहुंचाना होगा। सूर्यकुमार को कप्तान बनाना थोड़ा हैरानी भरा फैसला रहा क्योंकि रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हार्दिक पंड्या को इस पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था।