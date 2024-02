Highlights WPL 2024 में सितारों का जलवा, दर्शकों ने बजाई तालियां MI vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला Mumbai Indians vs Delhi Capitals: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली vs मुंबई की टक्कर

Mumbai Indians vs Delhi Capitals Live Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, देखें लाइव अपडेट

मुंबई इंडियंस:हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, अमेलिया केर, क्लो ट्रायॉन, हेली मैथ्यूज, हुमैरा काजी, इस्सी वोंग, जिन्तिमनी कलिता, नट साइवर-ब्रंट, पूजा वस्त्राकर, प्रियंका बाला, सैका इशाक, यास्तिका भाटिया, शबनिम इस्माइल, एस सजना, अमनदीप कौर, फातिमा जाफर, कीर्तन बालाकृष्णन। दिल्ली कैपिटल्स: मेग लैनिंग (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, लौरा हैरिस, शैफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड, अरुंधति रेड्डी, अश्विनी कुमारी, जेस जोनासेन, मारिज़ैन कैप, स्नेहा दीप्ति, मिन्नू मणि, राधा यादव, शिखा पांडे, अपर्णा मंडल , तानिया भाटिया, पूनम यादव, टिटास साधु।

SOUND ON 😍



𝙎𝙝𝙖𝙝 𝙍𝙪𝙠𝙝 𝙆𝙝𝙖𝙣 👑 showcases his aura at the #TATAWPL Opening Ceremony 🤩🤩@iamsrkpic.twitter.com/WLjSmCxVXL — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

Bengaluru erupts with joy to welcome Shahid Kapoor to the #TATAWPL Opening Ceremony 😃🙌@shahidkapoorpic.twitter.com/C2LckHvV2D — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

Varun Dhawan has hit it out of the park with his performance in Bengaluru! 🥳#TATAWPL | @Varun_dvnpic.twitter.com/FisB55uJ6u — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

08:13 PM दिल्ली कैपिल्य को लगा पहला झटका, सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आउट दिल्ली कैपिल्य को 3 रन पर पहला झटका सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के रूप में लगा है। जो 1 रन बनाकर आउट हो गईं। तीसरे ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने उन्हें एक रन पर आउट किया।

07:40 PM दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई करेगी पहले गेंदबाजी WPL 2024 MI vs DC : दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की महिलाओं ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एमआईडबल्यू की कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। ओस एक कारक है, यही एकमात्र कारण है कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। हमारी टीम संतुलित है, हमारी टीम में तीन नवोदित खिलाड़ी हैं। सकारात्मक दिख रहे हैं। संदेश वही है, हम चीजों को सरल रखना चाहते हैं और अपनी योजनाओं पर कायम रहना चाहते हैं।

