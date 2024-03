Highlights KKR vs SRH Live: कोलकाता बनाम हैदराबाद लाइव मैच स्कोरकार्ड Kolkata Knight Riders: केकेआर बनाम एसआरएच लाइव स्कोर Sunrisers Hyderabad: आज का आईपीएल मैच लाइव

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Live score: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव स्कोर, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में मैच, देखें लाइव अपडेट "My message to the boys? 👉 Be 𝗔𝗚𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗩𝗘"



Skipper Pat is raring to lead the charge in #IPL2024 🧡#KKRvSRHpic.twitter.com/MiIWgoRmvE — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 23, 2024

“We will make you guys proud!” 💪



🗣️ MJ’s message for you after his 1st training session last night, #OrangeArmy 👊🧡 pic.twitter.com/dB9X0E2KML — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 23, 2024

07:55 PM 6, 6, 6 सॉल्ट का तूफान Kya aapke over mein Salt hai? 🧂 pic.twitter.com/B3KgK2HFld — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 23, 2024

07:27 PM KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Eden gearing up for its very first ipl2024 clash. All set for russell Rinku roar#KKR#IPL2024pic.twitter.com/nB6oGTaU8m — Rajan Raj (@Rajan321Raj) March 23, 2024

07:11 PM KKR vs SRH Live Score 🚨 Toss 🚨



@sunrisershyd win the toss in Kolkata and elect to bowl in Match 3️⃣ of #TATAIPL 🙌#KKRvSRHpic.twitter.com/zpggTtq0Lo — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2024

07:05 PM सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है

06:59 PM KKR vs SRH Live Score Eden Gardens bound 🚍🏟️#KKRvSRHpic.twitter.com/gplKID6C7p — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 23, 2024

06:59 PM KKR vs SRH Live Score Mark your dates, #OrangeArmy 😍



We start our 🔥 days against the Knights 🧡💜



And we’ll see you at Uppal on the 27th 😍#IPL2024#IPLSchedulepic.twitter.com/j9kuIIDyfE — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 22, 2024

06:58 PM KKR vs SRH Live Score Aim 👉 Set 👉 Go 🚌 pic.twitter.com/NGePfStX0N — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 23, 2024

