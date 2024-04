KKR vs PBKS, IPL: 523 रन, 8 विकेट, 42 छक्का और 37 चौके, मैच में रिकॉर्ड की बारिश, देखें आंकड़े

Highlights टी20 मैचों के इतिहास में सबसे सफल रन-चेज़ का रिकॉर्ड बनाने वाली टीम बन गई। जॉनी बेयरस्टो ने केकेआर की गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया। मैच के दौरान 532 रन बने। इस दौरान 8 विकेट और 42 छक्के लगे।

KKR vs PBKS, IPL 2024: उमस भरी ईडन गार्डन्स पर छक्कों और चौकों की बारिश देखने को मिली। अविश्वसनीय उपलब्धि के साथ पंजाब किंग्स सभी टी20 मैचों के इतिहास में सबसे सफल रन-चेज़ का रिकॉर्ड बनाने वाली टीम बन गई। जॉनी बेयरस्टो ने केकेआर की गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया और कई रिकॉर्ड बनाया। मैच के दौरान 532 रन बने। इस दौरान 8 विकेट और 42 छक्के लगे। खिलाड़ी ने बॉलर को कूटते हुए 37 चौके मारे। बेयरस्टो ने 108 रन की नाबाद पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने 24 छक्कों से 262 रन का लक्ष्य 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। बेयरस्टो ने 48 गेंद में नाबाद पारी खेली और उन्हें शशांक सिंह (28 गेंद में नाबाद 68 रन) का पूरा साथ मिला। प्रभसिमरन सिंह ने महज 20 गेंद में 54 रन जड़ दिये।

