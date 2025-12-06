IND vs SA 3rd ODI LIVE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव, तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में, देखें लाइव स्कोर अपडेट

Highlights IND vs SA 3rd ODI: कहाँ होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट, लाइव मैच चैनल और जीत की भविष्यवाणी भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे: वेन्यू, पिच कैसी रहेगी, लाइव टेलीकास्ट और कौन जीतेगा? आज का भारत-साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे: पिच रिपोर्ट, लाइव कहाँ देखें और विनिंग प्रिडिक्शन IND vs SA 3rd ODI Live: वेन्यू, पिच अपडेट, टीवी चैनल और कौन मारेगा बाज़ी? IND vs SA निर्णायक मुकाबला: पिच से किसे मिलेगा फायदा और कौन जीतेगा तीसरा वनडे? India vs South Africa 3rd ODI Prediction: पिच, प्लेइंग इलेवन और कौन जीतेगा मुकाबला?

India vs South Africa 3rd ODI LIVE: भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच आज 6 दिसंबर 2025 को तीसरा और निर्णायक मैच खेला जा रहा है और इसे आयोजित किया जाएगा ACA‑VDCA Cricket Stadium विशाखापट्टनम में। मैच दोपहर 1:30 बजे (IST) शुरू होगा, टॉस करीब 1:00 बजे होगा। टीवी पर यह मुकाबला दिखाया जाएगा Star Sports 2 पर देख सकते हैं, ऑनलाइन मैच आप जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे। पिच से बल्लेबाज़ों को मदद मिलने की उम्मीद है।

#ViratKohli’s 2 tons in 2 games have set the stage perfectly. 🎯



Will the run machine extend his streak and clinch the series 2-1 against South Africa? 🔥#INDvSA 3rd ODI 👉 SAT, 6th DEC, 12:30 PM pic.twitter.com/6cb4JZifMp — Star Sports (@StarSportsIndia) December 5, 2025

It’s @Jaspritbumrah93’s birthday and we’re vibing to his favourite music, stumps-shattering! 🤩#HappyBirthday#JaspritBumrahpic.twitter.com/Zo8S0IyEb6 — Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025

