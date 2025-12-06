New Zealand vs West Indies, 1st Test: 72 पर 4 विकेट और 457 रन बनाकर मैच ड्रा?, जस्टिन ग्रीव्स ने खेली कमाल की पारी, 388 गेंद, 206 रन और 19 चौके

Highlights New Zealand vs West Indies, 1st Test: आक्रमण की चुनौती को ध्वस्त करते हुए पहला टेस्ट ड्रॉ करा दिया। New Zealand vs West Indies, 1st Test: ओवरऑल यह चौथी पारी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। New Zealand vs West Indies, 1st Test: केमार रोच के सातवें विकेट के लिए 180 रन की अटूट साझेदारी की।

क्राइस्टचर्चः जस्टिन ग्रीव्स ने अपने कौशल और धैर्य का शानदार नमूना पेश करते हुए नाबाद 202 रन बनाए और केमार रोच के सातवें विकेट के लिए 180 रन की अटूट साझेदारी की जिससे वेस्टइंडीज ने शनिवार को न्यूजीलैंड के कमजोर आक्रमण की चुनौती को ध्वस्त करते हुए पहला टेस्ट ड्रॉ करा दिया। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के सामने 531 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा था। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 457 रन का स्कोर बनाया जो टेस्ट क्रिकेट के पांच तक सीमित होने के बाद चौथी पारी में सर्वोच्च स्कोर है। ओवरऑल यह चौथी पारी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

Today happens only once in a lifetime and it’s that day for “Justin Greaves”.



Let’s not forget Kemar Roach in this effort👏👏



Also, Shai Hope was remarkable with the bat in both the innings ✅



Exceptional day for @windiescricket#wivnzpic.twitter.com/4skhfByeyQ — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 6, 2025

वेस्टइंडीज एक समय टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ रहा था लेकिन मैच ड्रॉ कराकर भी उसने शानदार उपलब्धि हासिल की। अपने टेस्ट करियर में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले ग्रीव्स ने लगभग नौ घंटे 30 मिनट तक बल्लेबाजी की। उन्होंने शाई होप (140) के साथ 196 रन की साझेदारी वेस्टइंडीज को चार विकेट पर 72 रन के स्कोर से उबारा।

होप मैच के पांचवें और अंतिम दिन आउट होने वाले वेस्टइंडीज के दो बल्लेबाजों में से एक रहे। रोच ने अपने बल्लेबाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 58 रन बनाए जो उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 233 गेंद का सामना किया। ग्रीव्स ने 388 गेंद का सामना करके 19 चौके लगाए।

वह किसी टेस्ट मैच की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के चौथे और ओवरऑल सातवें बल्लेबाज बन गए हैं। ग्रीव्स ने मैच के बाद कहा, ‘‘मेरा आखिर तक टिके रहना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। यह मेरे लिए और टीम के लिए एक विशेष दिन है। हम काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे।’’

आक्रमण के अगुआ मैट हेनरी और ऑलराउंडर नाथन स्मिथ के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के पास केवल जैकब डफी और जैक फाउल्केस ही फिट तेज गेंदबाज थे जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का बहुत अधिक अनुभव नहीं है। ग्रीव्स और रोच ने आखिरी दिन मैदान पर सिर्फ़ दो-तीन मौके दिए।

न्यूज़ीलैंड ने दिन की शुरुआत में ही अपने रिव्यू खत्म कर दिए और इसकी क़ीमत उसे तब चुकानी पड़ी जब रोच के ख़िलाफ़ एलबीडब्ल्यू और कैच आउट की अपील को अंपायरों ने नकार दिया जबकि रीप्ले से लग रहा था कि वह आउट थे। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 231 रन बनाए थे जिसके जवाब में वेस्टइंडीज 167 रन पर आउट हो गया था।

वेस्टइंडीज ने अंतिम दिन चार विकेट पर 212 रन से आगे खेलना शुरू किया। तब होप 111 और ग्रीव्स 55 रन बनाकर खेल रहे थे। होप और विकेटकीपर टेविन इमलाच दोनों लंच के करीब आउट हो गए, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड को कोई सफलता नहीं मिली। न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज़ दोनों ने चार-चार अंक हासिल किए। इस तरह से उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र में अपना खाता खोला। दूसरा टेस्ट बुधवार से वेलिंगटन में खेला जाएगा।