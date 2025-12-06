IND vs SA 3rd ODI: 10 ओवर, 41 रन और 4 विकेट, कुलदीप यादव ने किया कमाल

Highlights IND vs SA 3rd ODI: अफ्रीकी टीम 270 रन पर आउट हो गई और भारत के सामने 271 का लक्ष्य है। IND vs SA 3rd ODI: पहले वनडे में 68 रन देकर 4 विकेट लिए। IND vs SA 3rd ODI: दूसरे वनडे में 1 विकेट लिया।

IND vs SA 3rd ODI: भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया। तीसरे मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 1 मेडन रखते हुए 41 रन देकर 4 विकेट लिए। दक्षिणी अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी। यादव ने डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी को आउट किया। पहले वनडे में 68 रन देकर 4 विकेट, दूसरे वनडे में 1 विकेट लिया। 3 मैच की सीरीज में 30 ओवर की गेंदबाजी में 9 विकेट अपने नाम किए और सबसे आगे हैं। भारतीय मैदान पर 3 या अधिक विकेट लेने का संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा रिकॉर्ड, वानखेड़े में वेंकटेश प्रसाद के नाम भी इतने ही विकेट हैं।

दक्षिण अफ्रीका तीन मैचों की सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे में शनिवार को यहां भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट हो गया। दक्षिण अफ्रीका के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 89 गेंद में 106 रन की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट लिये।

कुलदीप यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका, एकदिवसीय मैच

मैच: 16

विकेट: 36

औसत: 17.58

एसआर: 21.3

ईआर: 4.95।

अब उनके नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच बार 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, जो वनडे में किसी भी टीम के खिलाफ किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा लिया गया सर्वाधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जहीर खान और वेस्टइंडीज के खिलाफ मोहम्मद शमी द्वारा लिए गए चार-चार विकेटों को पीछे छोड़ दिया है।

वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 4+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी-

16 - मोहम्मद शमी़

12 - अजीत अगरकर

11 - कुलदीप यादव

10 - अनिल कुंबले

10 - जवागल श्रीनाथ।

विशाखापट्टनम में वनडे में कुलदीप यादव-

3/42 बनाम श्रीलंका, 2017

3/67 बनाम वेस्टइंडीज, 2018

3/52 बनाम वेस्टइंडीज, 2019 (हैट्रिक)

0/12 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2023 (1 ओवर)

4/41 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025।