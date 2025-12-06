IND vs SA 3rd ODI: लगातार 20 मैच में टॉस गंवाने का सिलसिला खत्म?, 2023 के बाद भारत ने जीता टॉस, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से आगे निकले केएल राहुल

Highlights IND vs SA 3rd ODI: वनडे में लगातार 20 मैच में टॉस गंवाने का सिलसिला खत्म कर दिया। IND vs SA 3rd ODI: वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में जीता था। IND vs SA 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका रायपुर में खेला गया दूसरा वनडे चार विकेट से जीतने में सफल रहा था।

विशाखापत्तनमः भारतीय कप्तान के एल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने आखिरी बार वनडे में टॉस वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में जीता था। भारतीय टीम ने इस तरह से वनडे में लगातार 20 मैच में टॉस गंवाने का सिलसिला खत्म कर दिया। भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव करते हुए वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को अंतिम एकादश में शामिल किया है।

दक्षिण अफ्रीका ने नांद्रे बर्गर और टोनी डी जॉर्जी कि चोटिल होने के कारण उनकी जगह पर रयान रेकलटन और ओटनील बार्टमैन को टीम में लिया है। दोनों टीमों के बीच तीन मैच की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबरी पर है। भारत ने रांची में खेला गया पहला वनडे 17 रन से जीता था जबकि दक्षिण अफ्रीका रायपुर में खेला गया दूसरा वनडे चार विकेट से जीतने में सफल रहा था।