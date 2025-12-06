Australia vs England, 2nd Test: पहले 6 विकेट और फिर 141 गेंद में 13 चौके की मदद से 77 रन की पारी, इंग्लैंड टीम पर बरसे मिशेल स्टार्क

Highlights Australia vs England, 2nd Test: छह विकेट पर 378 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई। Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया की टीम 511 रन पर ढोर हो गई। Australia vs England, 2nd Test: इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे।

ब्रिस्बेनः कमाल और धमाल करते हो मिशेल स्टार्क। पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज को परेशान कर 6 विकेट लिए और फिर 141 गेंद में 13 चौके की मदद से 77 रन की पारी खेली। मिशेल स्टार्क ने शनिवार को पहले सत्र में गेंद की बजाय बल्ले से इंग्लैंड को परेशान किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को पहली पारी में 175 रन की बढ़त हासिल कर ली।

ऑस्ट्रेलिया की टीम 511 रन पर ढोर हो गई। सीरीज में अब तक 16 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज स्टार्क शनिवार को एलेक्स कैरी (63) और माइकल नेसर के बीच सातवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी टूटने के बाद चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे। आस्ट्रेलियाई टीम ने सुबह छह विकेट पर 378 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई।

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे। कैरी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर एक रन लेकर जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। नेसर (16) उसी ओवर में विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। स्टार्क जब क्रीज पर उतरे तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सात विकेट पर 383 रन था।

स्टार्क ने 79वें ओवर में ब्रायडन कार्से पर चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार पहुंचाया, जबकि कैरी नई गेंद लिए जाने के बाद तीसरे ओवर में ही आउट हो गए। उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया और छह चौके लगाए। वह गस एटकिंसन की गेंद पर कैच आउट हुए।