Rohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: 27 रन और 20000 रन पूरे, भारत के चौथे खिलाड़ी, देखिए लिस्ट

Highlights Rohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। Rohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: केवल वनडे प्रारूप में ही खेलते हैं। Rohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: 20000 अंतरराष्ट्रीय रनों का आंकड़ा छूने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज है।

Rohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया और 27 रन बनाते ही 20000 रन पूरे किए। शानदार सलामी बल्लेबाज़ 20000 अंतरराष्ट्रीय रनों का आंकड़ा छूने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे महान बल्लेबाज़ों की सूची में शामिल हो गए। रोहित के रनों की संख्या टेस्ट में 4,301 रन, टी20आई में 4,231 रन और वनडे में 11,482 रन हैं। उन्होंने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब केवल वनडे प्रारूप में ही खेलते हैं। रोहित ने अब तक एकदिवसीय मैचों में हुक/पुल शॉट खेलते हुए तेज गेंदबाजों पर 114 छक्के लगाए हैं। दूसरे सर्वाधिक छक्के क्रिस गेल के नाम हैं, जिन्होंने 48 छक्के लगाए हैं।

Rohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैचों में 20,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी-

34357 - सचिन तेंदुलकर

27910 - विराट कोहली

24208 - राहुल द्रविड़

20,000 - रोहित शर्मा।

रांची वनडे में रोहित ने 51 गेंदों पर प्रभावशाली अंदाज में 57 रन बनाए। विराट कोहली के साथ शानदार साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के (352) लगाने वाले खिलाड़ी भी बने और इस दौड़ में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़ दिया।

कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी से भारत ने क्विंटन डिकॉक की आक्रामक शतकीय पारी के बावजूद तीन मैचों की श्रृंखला के तीसरे और निर्णायक मैच में शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट कर दिया।

डिकॉक ने 89 गेंद की पारी में आठ चौके और छह छक्के की मदद से 106 रन बनाने के अलावा कप्तान तेम्बा बावुमा (48) के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 और मैथ्यू ब्रीट्जके (24) के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका 28वें ओवर तक दो विकेट पर 167 रन बनाकर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन कृष्णा (9.5 ओवर में 66 रन पर एक विकेट) ने 29वें ओवर में दो विकेट लेकर भारत की वापसी कराने के बाद डिकॉक को भी चलता किया।

इसके बाद कुलदीप (10 ओवर में 41 रन पर चार विकेट) ने डेवाल्ड ब्रेविस (29), मार्को यानसन (17) और कोर्बिन बोश (नौ) जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को आउट कर मैच पर भारत का दबदबा बनाये रखा। भारत 20 वनडे मैचों के लंबे अंतराल के बाद टॉस जीतने में सफल रहा।