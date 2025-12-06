वैभव सूर्यवंशी की टीम बिहार को हैदराबाद ने 7 विकेट से हराया, कप्तान सुयश प्रभुदेसाई ने खेली 28 गेंदों में 51 रन की पारी, जम्मू-कश्मीर को 7 विकेट से करारी शिकस्त

Highlights Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: चार ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिये। Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: छक्कों के साथ 22 रन की आतिशी पारी खेली। Syed Mushtaq Ali T20 Trophy:दीपक गांवकर और विकास सिंह को भी एक-एक सफलता मिली।

कोलकाताः कप्तान सुयश प्रभुदेसाई की 28 गेंदों में 51 रन की नाबाद तूफानी पारी की बदौलत गोवा ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के ग्रुप बी मुकाबले में शनिवार को जम्मू-कश्मीर को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। गोवा की जीत में कश्यप बखाले ने 44 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से शानदार 59 रन बना कर अहम भूमिका निभाई टीम ने जम्मू-कश्मीर द्वारा निर्धारित 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर में तीन विकेट खोकर 167 रन बनाए। गोवा के लिए शुभम तारी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिये।

दीपक गांवकर और विकास सिंह को भी एक-एक सफलता मिली। ईडन गार्डन्स में खेले गये मैच में जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाजों में यावर हसन (48) और कप्तान शुभम खजूरिया (45) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आखिरी ओवरों में अब्दुल समद ने नौ गेंदों पर दो चौकों और इतने ही छक्कों के साथ 22 रन की आतिशी पारी खेली।

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी और सुनील कुमार ने एक समान 31 रन पर एक विकेट लिया लेकिन वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। जादवपुर विश्वविद्यालय मैदान पर खेले गए एक अन्य मुकाबले में बिहार को हैदराबाद के हाथों सात विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा।

इस कम स्कोर वाले मैच को हैदराबाद ने 8.3 ओवर शेष रहते हुए जीत दर्ज की। शानदार लय में चल रहे बिहार के किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 11 गेंद में 11 रन का ही योगदान दे सके। टीम के लिए पीयूष सिंह ने चार चौकों की मदद से 34 रन बनाए, जबकि बिपिन सौरभ ने आखिरी ओवरों में तीन छक्के लगाकर 31 रन की नाबाद पारी खेल बिहार को आठ विकेट पर 132 रन तक पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए तन्मय अग्रवाल ने 42 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 67 रन की आक्रामक पारी खेली। हैदराबाद ने 12.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 134 रन बनाए और आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।