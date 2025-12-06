पुडुचेरी ने बंगाल को 96 पर किया आउट, मोहम्मद शमी को जमकर कूटा, 24 गेंद में 34 रन, 81 से हार

Highlights शमी ने अपने चार ओवरों में 34 रन देकर तीन विकेट लिए। पुडुचेरी को पांच विकेट पर 177 रन पर रोक दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मैच में बंगाल को 81 रन से हरा दिया।

Syed Mushtaq Ali Trophy: स्पिनर जयंत यादव और सिदक सिंह ने भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः चार और तीन विकेट झटके जिससे पुडुचेरी ने शनिवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मैच में बंगाल को 81 रन से हरा दिया। पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला करते हुए बंगाल ने पुडुचेरी को पांच विकेट पर 177 रन पर रोक दिया जिसमें अनुभवी शमी ने अपने चार ओवरों में 34 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्हें ऑफ स्पिनर ऋतिक चटर्जी (53 रन देकर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला जबकि तेज गेंदबाज आकाश दीप को कोई विकेट नहीं मिला।

पुडुचेरी के लिए कप्तान अमन खान ने 40 गेंद में 74 रन की शानदार पारी खेली जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल थे जबकि जशवंत श्रीराम ने 45 रन बनाए। जीत के लिए 178 रनों का पीछा करते हुए बंगाल की पूरी टीम महज 13.5 ओवर में 96 रन पर ढेर हो गई जिसमें ऑफ स्पिनर जयंत ने अपने चार ओवरों में 28 रन देकर चार विकेट लिए।

जबकि बाएं हाथ के स्पिनर सिदक ने अपने तीन ओवरों में नौ रन देकर 3 विकेट लिए। आदिल अयूब टुंडा और अमन खान को एक-एक विकेट मिला। बंगाल के लिए करण लाल ने 23 गेंद में 40 रन बनाए जबकि उनके सलामी जोड़ीदार अभिषेक पोरेल और कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने क्रमशः 11 और 12 रन बनाए। बंगाल के बाकी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच पाए।

एक अन्य रोमाचंक मैच में गुजरात ने आखिरी गेंद पर हिमाचल प्रदेश को एक विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिमाचल प्रदेश ने आठ विकेट पर 193 रन बनाए जिसमें मृदुल सुरोच 48 गेंद में 88 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। सलामी बल्लेबाज इनेश महाजन और आकाश वशिष्ठ ने क्रमशः 36 और 49 रन बनाए।

हर्षल पटेल, अर्जन नागवासवाला और जपगन्या भट्ट ने गुजरात के लिए दो-दो विकेट लिए। गुजरात ने अंतिम गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान उर्विल पटेल (39), आर्य देसाई (37) और सौरभ चौहान (35) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया। हिमाचल के लिए मृदुल सुरोच 45 रन देकर तीन विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे।