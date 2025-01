IND VS ENG 2nd T20I Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच लाइव स्कोर, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND VS ENG 2nd T20I Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच लाइव स्कोर, India vs England 2nd T20I Live Score: भारत इंग्लैंड लाइव मैच, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में

India vs England 2nd T20I Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टी20 मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। सीरीज के पहले मैच में भारत ने ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया था और 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा।

𝗔 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗱𝗲𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀! 💪 💪#TeamIndia off to a flying start in the T20I series, sealing a 7⃣-wicket win! 👏 👏



Follow The Match ▶️ https://t.co/4jwTIC5zzs#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/hoUcLWCEIP — BCCI (@BCCI) January 22, 2025

LIVE

Get Latest Updates

25 Jan, 25 : 05:06 PM IND VS ENG 2nd T20I Live Score:चेन्नई में टक्कर... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/india-vs-england-2nd-t20i-live-score-streaming-when-where-watch-match-free-shami-return-suryakumar-yadav-eyes-2-0-live-updates-from-7-pm-b507/

25 Jan, 25 : 05:05 PM रोमांच जारी... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/sunrisers-eastern-cape-vs-joburg-super-kings-sec-165-4-jsk-151-8-sunrisers-eastern-cape-won-14-runs-fourth-straight-win-fires-sec-to-second-spot-b507/

25 Jan, 25 : 05:05 PM तीन भारतीय की धमक... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/icc-womens-t20i-team-of-the-year-for-2024-chance-smriti-mandhana-richa-ghosh-and-deepti-sharma-icc-gave-captaincy-this-player-see-list-b507/

25 Jan, 25 : 05:04 PM नोमान अली है ना... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/pakistan-vs-west-indies-2nd-test-live-score-2025-noman-ali-15-1-overs-41-runs-6-wickets-wi-all-out-41-1-overs-10-wick-163-runs-pak-33-3-b507/

25 Jan, 25 : 05:04 PM रोहित ने मारी बाजी... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/indias-rohit-sharma-captains-the-icc-mens-t20i-team-of-the-year-2024-rohit-sharma-caption-hardik-pandya-jasprit-bumrah-arshdeep-singh-in-virat-kohli-out-see-11-list-b507/