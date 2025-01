ICC Men's T20I Team of the Year 2024: टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी शामिल?, आईसीसी ने रोहित शर्मा को बनाया कप्तान

Highlights ICC Men's T20I Team of the Year 2024: 11 खिलाड़ियों को जगह दी गई हैं। ICC Men's T20I Team of the Year 2024: पिछले साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ICC Men's T20I Team of the Year 2024: हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं।

ICC Men's T20I Team of the Year 2024: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पुरुष T20I टीम ऑफ द ईयर की घोषणा हो गई है। भारतीय कप्तान और टी20 विश्व कप जीतने वाले रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। टीम में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। कप्तान रोहित के अलावा हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं। जिन्होंने अपने मैच विजेता प्रदर्शन से दुनिया को प्रभावित किया और 2024 को सबसे छोटे प्रारूप में एक यादगार वर्ष बना दिया। 11 खिलाड़ियों को जगह दी गई हैं। पिछले साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

ICC Men's T20I Team of the Year 2024: वर्ष की पुरुष टी20ई टीम-

रोहित शर्मा (कप्तान), ट्रैविस हेड, फिल साल्ट, बाबर आजम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, हार्दिक पंड्या, राशिद खान, वानिंदु हसरंगा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह।

टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा को 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टी20आई पुरुष टीम का कप्तान चुना गया। रोहित उस टीम का नेतृत्व करते हैं, जिसमें तीन और भारतीय भी हैं। हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं। टीम में पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम भी शामिल हैं।

जून में टी20 विश्व कप के फाइनल में अपनी मैच जिताऊ पारी के बावजूद विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव को जगह नहीं मिली है। पिछले साल बारबाडोस में भारत को विश्व खिताब दिलाने में मदद करने के बाद रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था।