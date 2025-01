Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: रोहित, रहाणे, यशस्वी, अय्यर, शार्दुल और दुबे?, सितारों से सजी 42 बार के रणजी चैंपियन मुंबई को जम्मू-कश्मीर ने 5 विकेट से कूटा

Highlights Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: टीम ने मुंबई को इससे पहले 2014 में वानखेड़े स्टेडियम में हराया था। Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: नॉक-आउट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: रणजी चैंपियन के खिलाफ एक दशक के बाद जीत दर्ज की है।

Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: जम्मू-कश्मीर ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप ए लीग मैच में सितारों से सजी गत चैंपियन मुंबई को पांच विकेट से हराकर नॉक-आउट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। जम्मू कश्मीर ने 42 बार के रणजी चैंपियन के खिलाफ लगभग एक दशक के बाद जीत दर्ज की है। टीम ने मुंबई को इससे पहले 2014 में वानखेड़े स्टेडियम में हराया था। जम्मू कश्मीर के लिए रणजी में यह सबसे बड़ी जीत में से एक है क्योंकि मुंबई की टीम में भारत के टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान रोहित शर्मा के अलावा, पूर्व कप्तान और 80 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले अनुभवी अजिंक्य रहाणे, एकदिवसीय टीम के नियमित सदस्य और आईपीएल विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी हरफनमौला शार्दुल ठाकुर के साथ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम के सदस्य रहे ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान शामिल थे।

रोहित ने एक दशक के बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी करते हुए दो पारियों में केवल 31 रन बनाए। वह खराब फॉर्म में दिखे और क्रीज पर लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। इस जीत के बाद जम्मू कश्मीर के छह मैचों में 29 अंक हैं और वह ग्रुप ए में शीर्ष पर है । उसका अगला मैच बड़ौदा के खिलाफ है।

बड़ौदा (पांच मैचों में 27 अंक) वर्तमान में महाराष्ट्र से खेल रहा है। अगर बड़ौदा को अपने आखिरी मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में बढ़त मिल जाती है तो मुंबई (6 मैचों में 22) के लिए चीजें मुश्किल हो जायेंगी। मुंबई का अगला मैच मेघालय के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर को जीत के लिए 205 रन की जरूरत थी।

सलामी बल्लेबाज शुभम खजूरिया (45) ने पहले विकेट के लिए यावर हसन (24) के साथ 37 और दूसरे विकेट के लिए विवरांत शर्मा (38) के साथ 75 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी। आईपीएल स्टार अब्दुल समद (20 गेंद में 24) ने अपनी संक्षिप्त पारी में पांच चौके जड़े जबकि बायें हाथ के बल्लेबाज आबिद मुश्ताक (नाबाद 32) ने कोटियान के खिलाफ दो छक्के लगाकर टीम को यादगार जीत दिला दी। भारतीय कप्तान रोहित अपनी निराशा छिपाने की कोशिश करते हुए जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की सराहना करते दिखे।

दूसरी पारी में शारदुल ठाकुर (119) ने शतकीय पारी खेलने के अलावा कोटियान (62) के साथ आठवें विकेट के लिए 183 रन की शानदार साझेदारी कर मैच में मुंबई की वापसी करायी। पहली पारी में 120 पर आउट होने वाली मुंबई ने दूसरी पारी में 290 रन बनाये। जम्मू-कश्मीर के मध्यम तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह (सात विकेट), उमर नजीर मीर (छह विकेट) और ऑकिब नबी (छह विकेट) ने तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बीकेसी मैदान पर पर मुंबई के 20 में से 19 विकेट झटके।

मैच के आखिरी दिन शुरुआती सत्र के बाद स्पिनरों के लिए मदद मौजूद थी। शम्स मुलानी (54 रन पर चार विकेट) ने इसका फायदा उठाया लेकिन उन्हें मोहित अवस्थी (33 रन पर एक विकेट) के अलावा किसी का साथ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों ने नियमित अंतराल पर चौके लगाने हुए दबाव हावी नहीं होने दिया। टीम ने दूसरी पारी में 25 चौके और तीन छक्के लगाये।