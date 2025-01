India vs England 2nd T20I Score Streaming: दूसरे मैच में शमी करेंगे वापसी?, सूर्यकुमार यादव की नजर 2-0 पर, शाम 7 बजे से देखें लाइव अपडेट

Highlights India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: मैच शाम सात बजे शुरू होगा। India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: टॉस शाम 6.30 बजे होगा। India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया था।

India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाला भारत शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में जोस बटलर की इंग्लैंड से भिड़ेगा। सीरीज के पहले मैच में भारत ने ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया था और 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा। मैच की पूर्व संध्या पर भारत को चोट लगने का डर सता रहा है, जब सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का टखना मुड़ गया। अभिषेक दर्द में दिख रहे थे और फिजियो ने उनकी देखभाल की। मैच शाम सात बजे शुरू होगा। टॉस शाम 6.30 बजे होगा।

India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मैच की पूरी जानकारी-

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच कब होगा? टी20 मैच 25 जनवरी को होगा।

टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा? मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

कहां खेला जाएगाः टी20 मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

कौन से टीवी चैनल भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच का प्रसारण करेंगे? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा।

टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकता हूं? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: टीम इस प्रकार हैं

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल (उपकप्तान), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई , वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), हैरी ब्रूक, बेन डकेट, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, ब्रायडन कारसे, लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद, मार्क वुड।

India vs England 2nd T20I Live Score Streaming: भारत की निगाह शमी की फिटनेस और विजय अभियान जारी रखने पर

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस को चल रही चिताओं के बीच भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले मैच का प्रदर्शन दोहरा कर विजय अभियान जारी रखने के उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी। भारत ने बुधवार को कोलकाता में पहला मैच सात क्रिकेट से जीत कर पांच मैच की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की थी।

भारतीय टीम निश्चित तौर पर शमी को मैदान पर उतारना चाहेगी लेकिन यह सब कुछ उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। भारत को हालांकि पहले मैच में इस 34 वर्षीय तेज गेंदबाज की कमी नहीं खली। इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन करके भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

ईडन गार्डंस की पिच से तेज और स्पिन गेंदबाजों को पर्याप्त मदद मिल रही थी लेकिन यहां चेपक स्टेडियम की पिच से स्पिनरों को और अधिक मदद मिलने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में वरुण, उप कप्तान अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई का अंतिम एकादश में बने रहना तय है। इंग्लैंड की तरफ से अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद और लियम लिविंगस्टोन भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करेंगे।

जहां तक उसके तेज गेंदबाजों का सवाल है तो पहले मैच में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के सामने जोफ्रा आर्चर को छोड़कर उसका कोई भी गेंदबाज नहीं चल पाया था। अभिषेक और सैमसन ने पहले मैच में भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी तथा यह दोनों एक बार फिर से उसे दोहराना चाहेंगे।

पिछले छह मैच में तीन शतक बनाने वाले सैमसन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे लेकिन अभिषेक ने 34 गेंद पर 79 रन की तूफानी पारी खेली थी। सैमसन यहां पहले मैच की भरपाई करना चाहेंगे। अभिषेक और सैमसन की सलामी जोड़ी को अगर अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपना दावा मजबूत रखना है तो उन्हें अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी।

इंग्लैंड भी अपने सलामी बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। पहले मैच में फिल साल्ट और बेन डकेट दोनों ने मिलकर कुल सात गेंद का सामना करके चार रन बनाए थे। भारत को कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी जो पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। असल में सूर्यकुमार पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद 11 पारियों में केवल दो अर्धशतक लगा पाए हैं।

भारत की अपनी अंतिम एकादश में खास बदलाव करने की संभावना नहीं है। अगर शमी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए फिट हो जाते हैं तो उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में लिया जाएगा। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है तो यहां की परिस्थितियों को देखकर वह युवा स्पिनर रेहान अहमद को अंतिम एकादश में शामिल कर सकता है।