ICC Women's T20I Team of the Year for 2024: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा को मौका?, आईसीसी ने इस खिलाड़ी को दी कप्तानी, देखें लिस्ट

Highlights ICC Women's T20I Team of the Year for 2024: आईसीसी महिला वनडे साल की सर्वश्रेष्ठ टीम 2024 में भी शामिल किया गया था। ICC Women's T20I Team of the Year for 2024: मंधाना ने इस दौरान आठ अर्धशतक, 42.38 के प्रभावशाली औसत और 126.53 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये। ICC Women's T20I Team of the Year for 2024: 23 मैचों में 763 रन बनाये और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गयी।

ICC Women's T20I Team of the Year for 2024: दिग्गज सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, विकेटकीपर ऋचा घोष और हरफनमौला दीप्ति शर्मा को शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों की दबदबे वाली आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया। इस टीम में तीन भारतीयों के अलावा दक्षिण अफ्रीकी और श्रीलंका के दो-दो जबकि इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और पाकिस्तान से एक-एक खिलाड़ी हैं। मंधाना और दीप्ति को शुक्रवार को आईसीसी महिला वनडे साल की सर्वश्रेष्ठ टीम 2024 में भी शामिल किया गया था।

ICC Women's T20I Team of the Year for 2024: आईसीसी महिला साल की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम-

लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), मारिजन काप, स्मृति मंधाना, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, चामरी अट्टापट्टू, हेली मैथ्यूज, नेट सिवर-ब्रंट, अमेलिया केर, ओर्ला प्रेंडरगास्ट और सादिया इकबाल।

Applauding all the superstars who made the ICC Women's T20I Team of the Year for 2024 👏 pic.twitter.com/cPYHRH9cko — ICC (@ICC) January 25, 2025

मंधाना के लिए साल 2024 शानदार रहा। उन्होंने साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 रनों की शानदार पारी के साथ और इसका अंत घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार तीन अर्धशतकों के साथ किया। इस सलामी बल्लेबाज ने इस दौरान 23 मैचों में 763 रन बनाये और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गयी।

The ICC Women's T20I Team of the Year 2024 is packed with the game’s biggest names 🙌



Details ➡️ https://t.co/qJ1IGXlK1spic.twitter.com/LQ8bdcXHUY — ICC (@ICC) January 25, 2025

मंधाना ने इस दौरान आठ अर्धशतक, 42.38 के प्रभावशाली औसत और 126.53 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 77 रन था। ऋचा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें पिछले साल भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में से एक बनाया। उन्होंने पिछले साल की शुरुआत में यूएई के खिलाफ 29 गेंदों में नाबाद 64 रनों की तूफानी पारी खेली थी।

उन्होंने 21 मैचों में दो अर्धशतक के साथ 33.18 के औसत और 156.65 के स्ट्राइक रेट से 365 रन बनाए। भारतीय टीम को 2024 में मिली सफलता में दीप्ति का योगदान काफी अहम रहा। उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 17.80 की औसत से 30 विकेट लेकर प्रभावित किया। उन्होंने इस दौरान महज 6.01 की इकॉनमी रेट से रन दिये।

दीप्ति ने एशिया कप में नेपाल और पाकिस्तान के खिलाफ तीन-तीन विकेट भी झटके थे। आईसीसी ऑल-स्टार टीम की कप्तानी दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं, जिन्होंने पिछले साल अपनी टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इसमें कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया पर असाधारण जीत भी शामिल है, जहां उन्होंने 53 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाए थे।

वोल्वार्ड्ट बल्ले से शानदार योगदान के कारण आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पांचवें पायदान पर पहुंच गयी। वोल्वार्ड्ट के साथ दक्षिण अफ्रीका की मारिजन काप भी इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने इस दौरान जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 75 रन और भारत के खिलाफ चेन्नई में 57 रन की तेज पारी खेली।

कप्प ने अपनी तेज गेंदबाजी से 11 विकेट भी लिए। श्रीलंका की कप्तान चामरी अट्टापट्टू ने भी महिला एशिया कप में दो शतक बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिसमें भारत के खिलाफ फाइनल में नाबाद 119 रन की मैच विजयी पारी भी शामिल थी। टीम में वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज, इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट, टी20 विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं।

ऑस्ट्रेलिया की अमेलिया केर भी हैं। केर ने 18 मैचों में 15.55 की औसत से 29 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 रन पर चार विकेट था। आयरलैंड की तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट और पाकिस्तान की बाएं हाथ के स्पिनर सादिया इकबाल भी एकादश में शामिल हैं।