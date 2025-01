Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings: लगातार चौथी जीत के साथ अंक तालिका में नंबर-2, गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जोबर्ग सुपर किंग्स को 14 रन से हराया

Highlights Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings: जीत के बाद 19 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings: पार्ल रॉयल्स से केवल एक अंक नीचे है, जिसने एक मैच कम खेला है। Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings: सुपरकिंग्स को 20 ओवर में आठ विकेट पर 151 रन पर रोक दिया।

Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings: दो बार की गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप एसए20 लीग में यहां जोबर्ग सुपर किंग्स पर 14 रन की जीत के साथ लगातार चौथी सफलता हासिल की। टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों सत्र की चैंपियन सनराइजर्स की टीम इस जीत के बाद 19 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वह पार्ल रॉयल्स से केवल एक अंक नीचे है, जिसने एक मैच कम खेला है। सनराइजर्स की जीत में एक बार फिर कप्तान एडेन मारक्रम और मार्को यानसेन ने अहम योगदान दिये।

टीम ने चार विकेट पर 165 रन बनाने के बाद सुपरकिंग्स को 20 ओवर में आठ विकेट पर 151 रन पर रोक दिया। मारक्रम ने 29 गेंद में 43 रन बनाये जबकि टीम में वापसी कर रहे ट्रिस्टन स्टब्स ने 22 गेंद में 35 रन की नाबाद पारी खेली। सलामी बल्लेबाज डेविड बेडिंघम ने भी 37 रन का योगदान दिया। यानसेन (19 रन पर दो विकेट) नयी गेंद से पावरप्ले में शिकंजा कस कर सुपरकिंग्स को बैकफुट पर धकेल दिया।

उन्होंने इस दौरान आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डुप्लेसी (18 गेंद में 27 रन) को पवेलियन की राह दिखाई। डुप्लेसी को पांचवें ओवर में आउट होने से दो गेंद पहले जीवनदान भी मिला था लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके। डेवोन कोन्वे ने 40 गेंद में 43 रन की पारी के साथ एक छोर से संयमित बल्लेबाजी की लेकिन दूसरे छोर से उन्हें अच्छा साथ नहीं मिला।

सनराइजर्स के लिए यानसेन के अलावा रिचर्ड ग्लीसन (37 रन पर दो विकेट), ओटनील बार्टमैन (32 रन पर दो विकेट), लियाम डॉसन (10 रन पर एक विकेट) और मार्कराम (21 रन पर एक विकेट) ने भी अच्छी गेंदबाजी कर सुपरकिंग्स को लक्ष्य से दूर रखा।