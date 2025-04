IPL 2025 Points Table updated SRH vs MI: एमआई की लंबी छलांग, टॉप-3 पर कब्जा, जानें सभी 10 टीमों का हाल

Highlights IPL 2025 Points Table updated after SRH vs MI: गुजरात की टीम 12 अंक के साथ पहले स्थान पर है। IPL 2025 Points Table updated after SRH vs MI: दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर है। IPL 2025 Points Table updated after SRH vs MI: मुंबई की टीम ने लंबी छलांग लगाई है।

IPL 2025 Points Table updated after SRH vs MI:मुंबई इंडियंस ने बुधवार को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद पर सात विकेट से जीत दर्ज करके आईपीएल 2025 की अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। पावरप्ले के बाद SRH ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया, लेकिन हेनरिक क्लासेन और अभिनव मनोहर की पारियों की मदद से टीम ने 143 रन बनाए। हालांकि, पांच बार की चैंपियन टीम के लिए यह आसान जीत थी, क्योंकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने शानदार पारियां खेलीं। रोहित ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक कूटे।

IPL 2025 Points Table updated after SRH vs MI: आईपीएल 2025 अंक तालिका टीम-

1. गुजरात टाइटन्सः 12

2. दिल्ली कैपिटल्सः 12

3. मुंबई इंडियंसः 10

4. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 10

5. पंजाब किंग्सः 10

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 06

8. राजस्थान रॉयल्सः 04

9. सनराइजर्स हैदराबादः 04

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04।