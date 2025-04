CSK vs PBKS, IPL 2025: 10 मैच में 8वीं हार?, 4 अंक के साथ 10वें पायदान पर सीएसके, चेन्नई में MSD के चेन्नई सुपर किंग्स की एक और हार, प्लेऑफ से बाहर

Highlights CSK vs PBKS, IPL 2025 Live: विराट कोहली की टीम आरसीबी 14 अंक के साथ पहले पायदान पर है। CSK vs PBKS, IPL 2025 Live: धोनी की टीम सीएसके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। CSK vs PBKS, IPL 2025 Live: चेन्नई में MSD के चेन्नई सुपर किंग्स की एक और हार हो गई है।

CSK vs PBKS, IPL 2025 Live: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच 2025 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का बुरा हाल है। पंजाब किंग्स ने सीएसके को 4 विकेट से हराया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 10 मैच में 8 मैच हार गई है और टीम 4 अंक के साथ 10वें पायदान पर है। चेन्नई में MSD के चेन्नई सुपर किंग्स की एक और हार हो गई है। टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। पंजाब किंग्स की टीम 10 मैच में 6 जीत, 3 हार और 1 ड्रा मैच के साथ 13 अंक लेकर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। विराट कोहली की टीम आरसीबी 14 अंक के साथ पहले पायदान पर है।

CSK vs PBKS, IPL 2025 Live: चेपॉक में एक सीजन में CSK की सबसे ज़्यादा हार

2025 में पाँच (6 मैच)*

2008 में चार (7 मैच)

2012 में चार (फाइनल सहित 10 मैच)

PBKS ने पिछले आठ मैचों में से सात में CSK को हराया है, जिसमें 2023 से अब तक चेपॉक में तीन बार जीत शामिल है। अपने IPL इतिहास में पहली बार CSK ने चेपॉक में लगातार पाँच मैच हारे है। CSK इस सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। चेन्नई में फैंस का दिल टूट गया है।

सैम करन (88 रन) के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाए गए अर्धशतक के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम अंत में युजवेंद्र चहल (32 रन देकर चार विकेट) की हैट्रिक से बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 19.2 ओवर में 190 रन पर सिमट गई।

करन ने 47 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके और चार छक्के लगाकर इस सत्र में पहली अर्धशतकीय पारी खेली तथा टीम को पावरप्ले में तीन विकेट पर 48 रन के स्कोर से अच्छी स्थिति में पहुंचाया। उनके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 32 रन का योगदान दिया। करन ने ब्रेविस के साथ चौथे विकेट के लिए 78 रन की मजबूत साझेदारी निभाकर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

16वें ओवर तक सीएसके ने लगभग नौ रन प्रति ओवर की दर से अच्छा प्रदर्शन किया, तब इंग्लैंड के ऑलराउंडर करन ने सूर्यांश शेडगे की गेंदों को धुना। उन्होंने पहली दो गेंदों पर लॉन्ग-ऑफ और डीप स्क्वायर लेग पर छक्के लगाए। फिर तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने इसी ओवर का तीसरा छक्का रोकने के लिए डाइविंग करनी पड़ी।

लेकिन करन ने अपना काम पूरा नहीं किया था और अगली दो गेंदों को गैप से निकालते हुए बाउंड्री लगाई जिससे इस ओवर में सीएसके ने 26 रन बटोरे। करन के आक्रमण ने पंजाब किंग्स मुख्य गेंदबाज अर्शदीप को वाइड फुल टॉस का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जिसके परिणामस्वरूप यह ओवर काफी कसा रहा जिसमें चार रन बने लेकिन इसके लिए उन्हें आठ गेंदें फेंकनी पड़ीं।

क्योंकि दो वाइड रही थीं। करन अंततः 18वें ओवर में आउट हो गए। मार्को यानसेन की बाउंसर के नीचे झुकने की कोशिश करते हुए गेंद पर बल्ला छुआ बैठे। चहल को 19वें ओवर तक विकेट नहीं मिला था। एमएस धोनी (11) ने उनकी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन इस गेंदबाज ने उन्हें दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर कैच करा दिया।

फिर चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा (02), पांचवीं गेंद पर अंशुल कंबोज (0) और नूर अहमद (0) के विकेट झटककर हैट्रिक पूरी की। यह इस बाएं हाथ के स्पिनर की आईपीएल में दूसरी हैट्रिक थी। सीएसके के लिए पारी की शुरुआत एक बार फिर धीमी जिसमें उनके सलामी बल्लेबाज शेख रशीद (11) और आयुष म्हात्रे (7) बड़ी पारी खेले बिना आउट हो गए।

रशीद ने एक शॉट गलत करने से पहले कुछ आकर्षक शॉट लगाए और तीसरे ओवर में अर्शदीप की गेंद पर शशांक सिंह ने आसान कैच लपका। म्हात्रे मिड-ऑफ को पार करने में विफल रहे जहां श्रेयस ने एक अच्छा कैच लपका और यानसेन को मैच में पहला विकेट मिला। रविंद्र जडेजा (17) ने पहली गेंद से ही आक्रामक इरादे दिखाए लेकिन वह हरप्रीत बरार की गेंद पर कैच आउट हो गए।