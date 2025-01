Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: नोमान अली ने झटके 6 विकेट, 41.1 ओवर, 10 विकेट और 163 रन, वेस्टइंडीज बेहाल

Highlights Pakistan vs West Indies, 2nd Test Live Score 2025: गुडाकेश मोती ने 9वें और 10 विकेट के लिए दो साझेदारी कर बचा लिया। Pakistan vs West Indies, 2nd Test Live Score 2025: वेस्टइंडीज को मुल्तान की एक और मुश्किल पिच से उबरने नहीं दिया। Pakistan vs West Indies, 2nd Test Live Score 2025: इंडीज 54 रन पर 8 विकेट खो दिए थे।

Pakistan vs West Indies, 2nd Test Live Score 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और 41.1 ओवर में 10 विकेट के साथ 163 पर आउट। पाकिस्तान के नोमान अली ने 15.1 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 41 रन देकर 6 विकेट निकाले। पाकिस्तान की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। उन्होंने वेस्टइंडीज को मुल्तान की एक और मुश्किल पिच से उबरने नहीं दिया। एक समय इंडीज 54 रन पर 8 विकेट खो दिए थे। लेकिन गुडाकेश मोती ने 9वें और 10 विकेट के लिए दो साझेदारी कर टीम को बुरी नजर से बचा लिया।

A beauty to finish the first innings 🔥



Noman returns figures of 6️⃣-4️⃣1️⃣ #PAKvWI | #RedBallRumblepic.twitter.com/DS8mzHAu1D — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 25, 2025

West Indies are all out for 163 in the first session of the Test match! 🎯



Noman Ali grabs 6️⃣ wickets including a sensational hat-trick 💫#PAKvWI | #RedBallRumblepic.twitter.com/nHm6RBrYHr— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 25, 2025

गुडाकेश मोती ने केमार रोच के साथ 9वें विकेट के लिए 41 रन और फिर जोमेल वारिकन के साथ 10वें विकेट के लिए 68 रन जोड़कर टीम की लाज बचाई। नोमान ने मध्य क्रम को तोड़ दिया। टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। पाकिस्तान की पहली पारी में 33 रन पर 3 विकेट गिर गए हैं।

Noman Ali bags his third five-wicket haul at Multan Cricket Stadium 👏#PAKvWI | #RedBallRumblepic.twitter.com/H7eGyctoNB — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 25, 2025

ऑफ स्पिनर साजिद खान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट में नौ विकेट चटकाए थे, जिससे पाकिस्तान ने तीसरे ही दिन 127 रन से जीत दर्ज की थी। पहली पारी में चार विकेट चटकाने के बाद साजिद ने दूसरी पारी में भी 50 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान के 251 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम स्पिनर की अनुकूल पिच पर दूसरी पारी में 123 रन पर ढेर हो गई।

लेग स्पिनर अबरार अहमद ने भी 27 रन देकर चार विकेट हासिल किए जिससे वेस्टइंडीज की पारी 36.3 ओवर तक ही टिक सकी। अपना 12वां टेस्ट खेल रहे एलिक अथानाजे ने 68 गेंद पर 55 रन की जुझारू पारी खेली लेकिन अपनी टीम को लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंचा पाए। पाकिस्तान ने पहली पारी में 230 रन बनाए थे जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 137 रन पर सिमट गई थी।