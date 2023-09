India vs Bangladesh Asia Cup 2023: भारत ने टॉस जीता, टीम इंडिया में 5 बदलाव, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights तिलक वर्मा डेब्यू कर रहे हैं। तंजीम हसन भी बांग्लादेश के लिए अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं।

India vs Bangladesh Asia Cup 2023: बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। टीम इंडिया में 5 बदलाव किया गया है। बांग्लादेश की टीम पहले ही एशिया कप से बाहर हो गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 17 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। तिलक वर्मा डेब्यू कर रहे हैं।

All set for his ODI debut! 👌👌



Congratulations to Tilak Varma as he receives his #TeamIndia ODI cap from captain Rohit Sharma 👏 👏#AsiaCup2023 | #INDvBANpic.twitter.com/kTwSEevAtn — BCCI (@BCCI) September 15, 2023

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप सुपर फोर चरण के अपने आखिरी मैच में शुक्रवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फाइनल में पहले ही जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए पांच बदलाव किये है।

तिलक वर्मा एकदिवसीय टीम में पदार्पण करेंगे जबकि एकादश में सूर्यकुमार यादव, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और शारदुल ठाकुर की वापसी हुई है। विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को विश्राम दिया गया है। बांग्लादेश के लिए तंजिम शाकिब पदार्पण कर रहे है।

India opt to bowl first in their #AsiaCup2023 Super Four clash against Bangladesh.#INDvBANpic.twitter.com/2D28EZbTCq — ICC (@ICC) September 15, 2023

बांग्लादेश के सीनियर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम भारत के खिलाफ एशिया कप ‘सुपर फोर’ मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनके बच्चे के जन्म के बाद परिवार के साथ रहने के लिए उनकी छुट्टी बढ़ा दी है। तंजीम हसन भी बांग्लादेश के लिए अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं।

🚨 Toss & Team News 🚨



Captain @ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Bangladesh.



A look at our Playing XI 🔽



Follow the match ▶️ https://t.co/OHhiRDZM6W#AsiaCup2023 | #INDvBANpic.twitter.com/SD6uyPHud3 — BCCI (@BCCI) September 15, 2023

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा।

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): लिट्टन दास (विकेटकीपर), तंजीद हसन, अनामुल हक, शाकिब अल हसन (कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिराज, महेदी हसन, नसुम अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान।