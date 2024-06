T20 World Cup 2024: रोहित शर्मा से मिलने के लिए बीच मैदान में कूद पड़ा शख्स, अमेरिकी पुलिस ने धर दबोचा; देखें वीडियो

IND vs BAN: आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम अमेरिका पहुंच गई है। इस साल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। विश्व कप में इंडिया पहले मुकाबले में बांग्लादेश के साथ भिड़ेगी जिसके लिए अभ्यास मैच शुरू हो गया है। टीम इंडिया ने न्यूयॉर्क के नवनिर्मित नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वार्मअफ मैच खेला लेकिन इस मैच में उस वक्त भंग पड़ गया जब सुरक्षा में भारी चूक हुई।

जी हां, मैच के बीच में ही सुरक्षा में ऐसी चूक हुई कि जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मैदान में एक फैन अचानक सुरक्षा में सेंध लगाकर पहुंच जाता है। वह शख्स रोहित शर्मा का इतना बड़ा फैन दिखाई दे रहा है कि वह सीधा रोहित शर्मा के पास जाता है। इस दौरान क्रिकेटर जब तक कुछ समझ पाते, तब तक अमेरिकी पुलिस दौड़कर शख्स को दबोच लेती है।

A fan invaded the ground to meet Rohit Sharma but was caught by the police.



Hitman requested the authorities to be easy on him. pic.twitter.com/F1qVtp9gPX