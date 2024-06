T20 World Cup: अभ्यास मैच में रोहित शर्मा ने दिए संकेत, पंत ले सकते हैं कोहली की जगह, हार्दिक-अर्शदीप का खेलना तय

Highlights T20 World Cup: भारतीय टीम ने टी20 विश्वकप में अपना अभियान शुरू करने से पहले बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच खेला T20 World Cup: पंत ने कमाल की पारी खेली और 32 गेंद में 53 रन बनाए T20 World Cup: पंत ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को बांए हाथ के गेंदबाज शाकिब अल हसन को विशेष रूप से बनाया

T20 World Cup: अमेरिका में भारतीय टीम ने टी20 विश्वकप में अपना अभियान शुरू करने से पहले बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच खेला। इस मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। पहले खेलते हुए भारत ने पांच विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश नौ विकेट पर 122 रन पर सिमट गया।

इस मैच से कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ ने कुछ संकेत भी दिए। मैच में पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और संजू सैमसन ने की। ऋषभ पंत नंबर तीन पर खेलेने आए। पंत ने कमाल की पारी खेली और 32 गेंद में 53 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यशस्वी को पारी की शुरुआत में न उतारकर एक तरह से संकेत दिया गया है कि रोहित और कोहली ओपनिंग कर सकते हैं। यदि विपक्षी टीमें शुरुआत में कोहली और रोहित शर्मा को बाएं हाथ की स्पिन से परेशान करने की योजना बनाती हैं तो सूर्यकुमार यादव की जगह पंत को भेजकर

इस रणनीति का काउंटर किया जा सकता है।

All smiles in New York as #TeamIndia complete a 60-run win in the warmup clash against Bangladesh 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/EmJRUPmJyn#T20WorldCuppic.twitter.com/kIAELmpYIh