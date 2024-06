T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान मैच में एक सीट की कीमत 8 लाख से ज्यादा, टिकट के दाम जानकर होश उड़ जाएंगे

Highlights टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर है न्यूयॉर्क शहर में होने वाले भारत-पाक मैच के टिकट सबसे महंगे दामों में बिक रहे हैं

2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर है। यही कारण है कि न्यूयॉर्क शहर में होने वाले भारत-पाक मैच के टिकट सबसे महंगे दामों में बिक रहे हैं। कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाक 9 जून को साउ काउंटी में 34,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। टिकट की कीमतें हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रही हैं।

भारत पाकिस्तान मैच के लिए नासाउ काउंटी में पैकेज उपलब्ध हैं। आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार न्यूयॉर्क स्थल पर 6 पैकेज उपलब्ध हैं। ये हैं- डायमंड क्लब, कैबानास, प्रीमियम क्लब लाउंज, कॉर्नर क्लब, पवेलियन क्लब और बाउंड्री क्लब। लेकिन IND vs PAK गेम के लिए अब केवल तीन पैकेज उपलब्ध हैं।

सबसे महंगा पैकेज डायमंड क्लब है। तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने डायमंड क्लब को नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सबसे बेहतरीन 'रत्न'कहा है। यहां सीटें सीधे विकेट के पीछे स्थित हैं जहां से विश्व कप खेल का सबसे शानदार नजारा देखा जा सकता है। इसमें पूरी तरह से बंद, वातानुकूलित चेंबर में सर्वोत्तम श्रेणी के भोजन और पेय पदार्थ और अनुभव उपलब्ध होंगे। मेहमानों को अन्य सुविधाओं के अलावा क्रिकेट के दिग्गजों से मिलने और मैच से पहले मैदान में प्रवेश का आनंद लेने की सुविधा मिलेगी।

हालांकि इसके टिकटों की कीमत आपके होश उड़ा सकती है। ICC वेबसाइट के अनुसार डायमंड क्लब के टिकटों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में एक टिकट की कीमत 10,000 डॉलर या 8,34,323 रुपये होगी। सबसे महंगा पैकेज डायमंड क्लब ही है।

