Suryakumar Yadav T20 World Cup 2024: 18 गेंद और 31 रन, दुबले और फिट दिख रहे सूर्या, 15 किग्रा कम किया वजन

Highlights Suryakumar Yadav T20 World Cup 2024: सूर्यकुमार यादव पहले से कहीं अधिक दुबले और फिट दिख रहे हैं। Suryakumar Yadav T20 World Cup 2024: टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज। Suryakumar Yadav T20 World Cup 2024: लगभग चार महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहा था।

Suryakumar Yadav T20 World Cup 2024: आईसीसी विश्व कप 2024 में सूर्यकुमार यादव ने शानदार वापसी की है। सूर्या ने अभ्यास मैच में 18 गेंद का सामना किया और 31 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के बाद से सूर्यकुमार यादव पहले से कहीं अधिक दुबले और फिट दिख रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स हर्निया के इलाज के बाद कठोर परिश्रम के साथ उनकी नियमित आहार योजना ने अहम भूमिका निभायी। टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज यह बल्लेबाज पिछले साल दिसंबर में टखने के ऑपरेशन और स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी के कारण लगभग चार महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहा था। किसी खिलाड़ी के लिए सर्जरी के बाद फिटनेस का शीर्ष स्तर हासिल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है।

All smiles in New York as #TeamIndia complete a 60-run win in the warmup clash against Bangladesh 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/EmJRUPmJyn#T20WorldCuppic.twitter.com/kIAELmpYIh