IND vs BAN, T20 World Cup 2024 Warm-up: जीत से आगाज, बांग्लादेश को 60 रनों से कूटा, पंत, हार्दिक ने जमकर कूटे और अर्शदीप ने खोले धागे

Highlights IND vs BAN, T20 World Cup 2024 Warm-up: पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। IND vs BAN, T20 World Cup 2024 Warm-up: भारत ने पांच विकेट पर 182 रन बनाए। IND vs BAN, T20 World Cup 2024 Warm-up: अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

IND vs BAN, T20 World Cup 2024 Warm-up: भारतीय टीम टी20 विश्व कप में पांच जून को होने वाले अपने शुरुआती मुकाबले से पहले बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच शानदार जीत हासिल की। भारत ने 60 रनों से मैच जीता। ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली। 32 गेंद में 53 रन बनाए। जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। पहली पसंद के विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। भयानक कार दुर्घटना के बाद भारत में वापसी कर रहे पंत ने कमाल किया। हार्दिक पंड्या ने सुखद पल को किया याद। 23 गेंद में 40 नाबाद रन बनाए। 2 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

भारत ने पांच विकेट पर 182 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया, जिससे बांग्लादेश नौ विकेट पर 122 रन पर सिमट गया। महमूदुल्लाह रियाज़ और शाकिब अल हसन (28) ने संघर्ष किया, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

