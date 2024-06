T20 World Cup 2024 teams: क्रिकेट महाकुंभ, 20 टीम, 4 ग्रुप, 71 मैच और 9 शहर, 1-29 जून तक फटाफट मैच, जानें कहां देखें लाइव मैच

Highlights T20 World Cup 2024 teams Know all groups ICC Men's T20 World Cup Live Streaming Match Time in India Venues: 20 टीमें नौ शहरों में मैच खेलेंगी। T20 World Cup 2024 teams Know all groups ICC Men's T20 World Cup Live Streaming Match Time in India Venues: छह वेस्ट इंडीज में और तीन यूएसए में होंगे। T20 World Cup 2024 teams Know all groups ICC Men's T20 World Cup Live Streaming Match Time in India Venues: रोहित शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं।

T20 World Cup 2024 teams Know all groups ICC Men's T20 World Cup Live Streaming Match Time in India Venues: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हो रहा है। कुछ देर में फैंस चौके और छक्के की बारिश देखेंगे। 20 टीम के बीच मुकाबला होगा। इस दौरान 71 मैच खेले जाएंगे। 1 से 29 जून तक प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। टी20 विश्व कप का नौवां संस्करण टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। 20 टीमें नौ शहरों में मैच खेलेंगी। छह वेस्ट इंडीज में और तीन यूएसए में होंगे।

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 टीमें और समूहः

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका

ग्रुप बी: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान

ग्रुप सी: न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी

ग्रुप डी: दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल।

डिज्नी स्टार ने दो जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए 19 प्रायोजकों को शामिल किया है। टी20 विश्व कप के मैच का प्रसारण डिज्नी स्टार नेटवर्क पर किया जायेगा और मोबाइल पर इन्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा।

इन प्रायोजकों की सूची में ड्रीम इलेवन, मारुति, एएमएफआई, पार्ले, बीपीसीएल, हेयर, आईसीसी बैंक, जॉकी, केपी ग्रुप, रिलायंस रिटेल, सैमसंग इंडिया, हाउसिंग डॉट कॉम, जगुआर ग्रुप, केंट आरओ और विमल भी शामिल हैं।

डिज्नी स्टार के ‘नेटवर्क - विज्ञापन सेल्स’ प्रमुख अजीत वर्गीज ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘हम आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए प्रायोजकों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। इन मशहूर ब्रांड का सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए काफी अहम है। ’’