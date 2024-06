USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: मेजबान अमेरिका ने पहले मैच में मारी बाजी, कनाडा को 7 विकेट से हराया, 194 रन कम पड़े, जोन्स ने 22 गेंद में जड़े फिफ्टी

Highlights USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: एरोन जोन्स ने 22 गेंद फिफ्टी पूरे किए। USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: 20 ओवर में 5 विकेट पर 194 रन बनाए। USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: ग्रुप-ए में 2 अंक के साथ पहले पायदान पर है।

USA vs Canada LIVE score, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 मुकाबले के पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने खाता खोला। मेहमान कनाडा को 8 विकेट से मात दी। ग्रुप-ए में 2 अंक के साथ पहले पायदान पर है। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में यूएसए ने 197 रन बनाकर जीत दर्ज की। कनाडा की ओर से नवनीत धारीवाल और निकोलस किर्टन ने अर्धशतकीय पारी खेली। नवनीत ने 61 और निकोलस ने 51 रन बनाए। अमेरिका की ओर एडंयू गौस और एरोन जोन्स ने फिफ्टी बनाए। जोन्स ने 22 गेंद फिफ्टी पूरे किए।

अमेरिका ने हाल में आईसीसी की पूर्ण सदस्य बांग्लादेश को हराया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज स्टुअर्ट लॉ अमेरिका के कोच हैं। टी20 विश्व कप में पदार्पण करने वाली टीम ने हैरानी भरी जीत हासिल की।अमेरिका ने टूर्नामेंट की तैयारियों में पूर्ण सदस्य बांग्लादेश को 2-1 से हराकर साबित कर दिया कि उसे कमजोर नहीं आंका जा सकता। हाल में अमेरिका ने कनाडा को 4-0 से हराया था।

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी और 2015 विश्व कप फाइनल खेलने वाले कोरी एंडरसन भी टीम में हैं, जिसकी अगुआई विकेटकीपर बल्लेबाज मोनांक पटेल कर रहे हैं। गुजरात के आणंद में जन्मे मोनांक आयु स्तर के क्रिकेट में अपनी घरेलू टीम के लिए खेले थे जिसके बाद वह 2016 में अमेरिका में बस गये।

An enthralling contest brews in Dallas as tournament co-hosts USA are in for a tough chase against Canada.



More details

वह 2018 विश्व टी20 अमेरिका क्वालीफायर में छह पारियों में 208 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे थे और 2019 में उन्होंने अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था। टीम में मुंबई के पूर्व और राजस्थान रॉयल्स के बायें हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह और दिल्ली के पूर्व और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज मिलिंद कुमार भी शामिल हैं।

Canada score 194/5 in their innings to set up a huge target for the co-hosts 💥

Can the USA chase it down?



Can the USA chase it down?#USAvCAN | 📝 https://t.co/qgw3x4oduepic.twitter.com/iFoKJjQsa6 — ICC (@ICC) June 2, 2024

उनकी टीम में सौरभ नेत्रावलकर भी शामिल हैं जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी आल राउंडर नितीश कुमार ने 2012 से 2019 तक कनाडा के लिए 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, लेकिन अब वह अमेरिकी जर्सी में दिखायी देंगे।