Highlights CSK vs LSG Live: चेन्नई vs लखनऊ लाइव मैच स्कोर Lucknow VS Chennai: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच लाइव

CSK vs LSG Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स VS लखनऊ सुपर जायंट्स लाइव मैच स्कोरकार्ड, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज का 39वां आईपीएल मैच

Time for round 2 of the 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙝 𝙤𝙛 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙨 ✨



Chennai Super Kings play hosts to Lucknow Super Giants 🙌



Can the home side settle their scores tonight in Chennai? 🤔 #TATAIPL | #CSKvLSGpic.twitter.com/yoPec0WGgZ — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2024

LIVE

Get Latest Updates

07:09 PM CSK vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेइंग 11 Match 39. Lucknow Super Giants XI: KL.Rahul (c & wk), Q. de Kock, D. Hooda, M. Stoinis, N. Pooran, A. Badoni, K. Pandya, M. Henry, R. Bishnoi, Y. Thakur, M. Khan https://t.co/MWcsF5F8yE#TATAIPL#IPL2024#CSKvLSG — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2024

07:08 PM CSK vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, देखें लाइव मैच 🚨 Toss Update 🚨



Lucknow Super Giants elect to bowl against Chennai Super Kings.



Follow the Match ▶️ https://t.co/MWcsF5F8yE#TATAIPL | #CSKvLSGpic.twitter.com/hJNWN7OzOV — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2024

07:02 PM CSK vs LSG Live Score: Time for round 2 of the 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙝 𝙤𝙛 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙨 ✨



Chennai Super Kings play hosts to Lucknow Super Giants 🙌



Can the home side settle their scores tonight in Chennai? 🤔 #TATAIPL | #CSKvLSGpic.twitter.com/yoPec0WGgZ — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2024