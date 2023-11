AUS vs ENG Live Score: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड लाइव स्कोर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वर्ल्ड कप 2023 का 36वां मैच, देखें लाइव क्रिकेट स्कोर

Highlights AUS vs ENG Live Score: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड लाइव स्कोर Australia vs England Live: वर्ल्ड कप 2023 का 36वां मैच, देखें लाइव क्रिकेट स्कोर Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड का मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव स्कोरकार्ड

Australia vs England Live Score, World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड लाइव स्कोर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वर्ल्ड कप 2023 का 36वां मैच, देखें लाइव क्रिकेट स्कोर

इंग्लैंड प्लेइंग 11: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, ब्रायडन कार्स, डेविड विली, मार्क वुड और क्रिस वोक्स।

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11: पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस सीन एबोट, एशटन एगर, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा और मिशेल स्टार्क।

11:27 AM AUS vs ENG Live Score इंग्लैंड के लिए डेविड विली भी मौके का फायदा उठाना चाहेंगे जिन्होंने विश्व कप खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। वहीं मार्क वुड, क्रिस वोक्स और स्पिनर आदिल राशिद को और अधिक जिम्मेदारी से गेंदबाजी करनी होगी। इस मैच में ओस की उम्मीद है तो टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:27 AM AUS vs ENG Live Score गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के पिछले 24 वनडे में पहली बार विकेट लेने में असफल रहे जिससे वह इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करना चाहेंगे। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस ने भी आठ-आठ विकेट चटकाये हैं जबकि एडम जम्पा ने 16 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:27 AM AUS vs ENG Live Score सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने चोट के बाद वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जमाया जबकि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन अच्छी लय में दिख रहे हैं। लेकिन स्टोइनिस को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि मैक्सवेल ने पारी के अंत में अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रीन को भी एक और मौका मिलने पर इसका फायदा उठाना होगा। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:26 AM AUS vs ENG Live Score इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस साल की एशेज सीरीज है जो 2-2 से बराबर रही थी। वहीं आस्ट्रेलिया भी रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है, उसने लगातार तीन बार 350 रन या इससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। आस्ट्रेलिया के लिए अभी तक टूर्नामेंट में पांच शतक बने हैं जिसमें से दो डेविड वॉर्नर के नाम रहे हैं। वहीं इंग्लैंड अभी तक एक ही शतक बना पाया है। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:26 AM AUS vs ENG Live Score विश्व कप में शीर्ष सात टीमें ही पाकिस्तान में 50 ओवर के टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर पायेंगी। दोनों टीमों के बीच मैचों के इतिहास को देखें तो इंग्लैंड ने वनडे में आस्ट्रेलिया से 155 भिड़ंत में 87 मैच गंवाये हैं जबकि विश्व कप में टीम 3-6 से पीछे है। लेकिन इंग्लैंड की टीम अकसर आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रही है। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:26 AM AUS vs ENG Live Score टीम इसी स्टेडियम में शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से हार गयी थी। हैरी ब्रुक के वापसी की उम्मीद है जबकि चोटिल रीस टॉप्ले की जगह आये ब्राइडन कार्स के भी मैच में खेलने की उम्मीद है। इंग्लैंड को 2025 में चैम्पिंयस ट्राफी के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को जीवंत बनाये रखने के लिए आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:25 AM AUS vs ENG Live Score इस मैच से पहले दोनों टीम अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। आस्ट्रेलिया को अपने दो अहम खिलाड़ियों मिशेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल की अनुपलब्धता के लिए विकल्प ढूंढने होंगे। मार्श को निजी कारण से स्वदेश लौटना पड़ा तो मैक्सवेल को गोल्फ कार्ट से गिरने से ‘कनकशन’ (सिर में चोट) हो गया। शीर्ष क्रम में मार्श जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे जबकि मैक्सवेल अंत में पारी को मजबूती दे रहे थे और उन्होंने विश्व कप में सबसे तेज शतक भी जड़ा। इनकी अनुपस्थिति में कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस के शनिवार को टीम में शामिल होने की संभावना है। इंग्लैंड ने जीत की कोशिश में सभी संयोजन आजमाये जिससे शनिवार के मैच के लिए भी उनके अंतिम एकादश में बदलाव की उम्मीद है। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:25 AM AUS vs ENG Live Score पांच बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने अपनी बल्लेबाजी की बदौलत लगातार चार जीत से अपने खराब अभियान को पटरी पर वापसी करायी जिससे वह आठ अंक लेकर तीसरे स्थान पर चल रही है। गत चैम्पियन इंग्लैंड को अपने बल्लेबाजों की विफलता के कारण चार हार का सामना करना पड़ा और टीम पिछले तीन मैचों में 170 रन या इससे कम के स्कोर पर आउट हो गयी। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:25 AM AUS vs ENG Live Score ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए इस विश्व कप में हालात बिलकुल ही अलग रहे हैं जहां एक टीम विश्व कप तालिका में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी निचले पायदान पर है। अब शनिवार को एशेज श्रृंखला की दोनों प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने सामने होंगी जिसमें उनकी कोशिश एक दूसरे को हराने की होगी। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

11:24 AM इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड ENG vs AUS: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 155 मैच खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 87 बार जीत दर्ज की। इंग्लैंड की टीम ने 63 मैच में जीज दर्ज की है। 2 मैच टाई और 3 मैच का नतीजा नहीं निकला है। पिछली 5 मुकाबलों में 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। ऑस्ट्रेलिया ने 41 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और 46 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। #AUSvsENG #ENGvsAUS #CWC23 #LiveScore #AustraliavsEngland #Ahmedabad

