Video: 'यूरोप के लिए शरिया की जरूरत, समाज में समस्याओं के लिए कामकाजी महिलाएं जिम्मेदार', पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान सईद अनवर का वीडियो वायरल

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान सईद अनवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह समाज में समस्याओं के लिए कामकाजी महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 20, 2024 10:38 AM