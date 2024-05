T20 World Cup 2024 Warm Up Games Schedule: विश्व कप से पहले 1 जून को टीम इंडिया खेलेगी अभ्यास मैच, 27 मई-एक जून तक अमेरिका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो में मैच, देखें शेयडूल

Highlights T20 World Cup 2024 Warm Up Games Schedule: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। T20 World Cup 2024 Warm Up Games Schedule: 17 अभ्यास कार्यक्रमों का कार्यक्रम गुरुवार को घोषित किया गया। T20 World Cup 2024 Warm Up Games Schedule: संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरेबियन देश वेस्टइंडीज में हो रहा है।

T20 World Cup 2024 Warm Up Games Schedule: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2024 (ICC Mens T20 World Cup 2024) आईसीसी टी20 विश्व कप से लेकर तैयारी तेज कर दी है। एक जून से विश्व कप शुरू हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरेबियन देश वेस्टइंडीज में हो रहा है। आगामी टी20 विश्व कप के लिए 17 अभ्यास कार्यक्रमों का कार्यक्रम गुरुवार को घोषित किया गया। अभ्यास मैच 27 मई से शुरू होंगे और 1 जून तक चलेंगे। भारत अपने एकमात्र अभ्यास मैच में 1 जून को बांग्लादेश से भिड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार को यह ऐलान किया।

ऑस्ट्रेलिया अपने अभ्यास खेलों में नामीबिया और वेस्टइंडीज से खेलेगा। गत चैंपियन इंग्लैंड का कोई अभ्यास मैच निर्धारित नहीं है। विश्व कप में भाग ले रही 20 टीमों में से 17 27 मई से एक जून तक अमेरिका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो में अभ्यास मैच खेलेंगी। दक्षिण अफ्रीका टीम 29 मई को फ्लोरिडा में टीम के भीतर ही अभ्यास मैच खेलेगी।

टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप गेम्स शेड्यूलः

27 मईः

कनाडा बनाम नेपाल - टेक्सास - 10:30

ओमान बनाम पापुआ न्यू गिनी - त्रिनिदाद और टोबैगो - 15:00

नामीबिया बनाम युगांडा - त्रिनिदाद और टोबैगो - 19:00

28 मईः

श्रीलंका बनाम नीदरलैंड - फ्लोरिडा - 10:30

बांग्लादेश बनाम यूएसए - टेक्सास - 10:30

ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया - त्रिनिदाद और टोबैगो - 19:00

29 मईः

दक्षिण अफ़्रीका इंट्रा-स्क्वाड मैच - फ़्लोरिडा - 10:30

अफगानिस्तान बनाम ओमान - त्रिनिदाद और टोबैगो - 13:00

30 मईः

नेपाल बनाम यूएसए - टेक्सास - 10:30

स्कॉटलैंड बनाम युगांडा - त्रिनिदाद और टोबैगो - 10:30

नीदरलैंड बनाम कनाडा - टेक्सास - 15:00

नामीबिया बनाम पापुआ न्यू गिनी - त्रिनिदाद और टोबैगो - 15:00

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया - त्रिनिदाद और टोबैगो - 19:00

31 मईः

आयरलैंड बनाम श्रीलंका - फ्लोरिडा - 10:30

स्कॉटलैंड बनाम अफगानिस्तान - फ्लोराइड - 10:30

1 जूनः

बांग्लादेश बनाम भारत।

गत चैम्पियन इंग्लैंड और उपविजेता पाकिस्तान के अलावा सेमीफाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड 22 मई से इंग्लैंड में चार मैचों की द्विपक्षीय सीरीज खेल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में पांच मैचों की टी20 श्रृंखला खेलकर कीवी टीम आठ जून को अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप का पहला मैच खेलेगी।

The final preparations for #T20WorldCup hopefuls 👊



Full warm-up schedule 👇https://t.co/6u7jfn68S0 — ICC (@ICC) May 17, 2024

अभ्यास मैचों को टी20 का दर्जा हासिल नहीं है लिहाजा टीमें सभी 15 खिलाड़ियों को उतार सकती हैं। वेस्टइंडीज और आस्ट्रेलिया के बीच क्वींस पार्क ओवल, त्रिनिदाद और टोबैगो में होने वाला मैच दर्शकों के लिये खुला होगा। टिकट राष्ट्रीय क्रिकेट सेंटर पर बने बॉक्स आफिस या टिकट्स डॉट टी20वर्ल्डकप डॉट कॉम से खरीदे जा सकेंगे।

"A Cricket World Cup is coming to NYC's suburbs" 📝



Here’s how the USA media covered the launch of the Nassau County International Cricket Stadium ahead of the ICC Men’s #T20WorldCup 2024 👇https://t.co/rHYlVZn8Tq — ICC (@ICC) May 16, 2024