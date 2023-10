क्या कांग्रेस मुसलमानों अधिकारों को कम करना चाहती हैं? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें?, पीएम ने सवाल किया, देखें वीडियो

Highlights पहला अधिकार मुसलमानों का है। आबादी तय करेगी कि किसे कितना अधिकार मिलेगा। क्या कांग्रेस मुसलमानों के अधिकारों को कम करना चाहती हैं?

PM Modi IN Chhattisgarh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मोदी ने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है, ये कहते हैं जितनी आबादी, उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब है इसलिए गरीब क्लायण ही मेरा मकसद है।

PM मोदी ने कहा, "छत्तीसगढ़ में विकास या तो कांग्रेस के पोस्टर-बैनर में दिखता है या यहां के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर कुछ दिया है तो वह है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार... इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से आवाज़ आ रही है- और नहीं साहिबो, बदल के रहिबो।"

#WATCH | Chhattisgarh: At Bastar's Jagdalpur PM Modi says, "Since yesterday, Congress leaders are saying 'jitni aabadi utna haq'... I was wondering what the former Prime Minister Manmohan Singh would be thinking. He used to say that the minority has the first right to the… pic.twitter.com/m3KqCikIS4