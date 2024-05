कौन हैं संजीव गोयनका? जिन्होंने IPL की इस टीम में किया निवेश, कोलकाता समेत देश भर में खुले हैं इनके आउटलेट्स

Highlights कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन संजीव गोयनका का आईपीएल की इस टीम में निवेश है लेकिन, हाल में वो चर्चा में आ गए आखिर वजह भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कारोबारी को हार या नुकसान नहीं पसंद होता है

नई दिल्ली: बिजनेस की दुनिया में अक्सर व्यक्ति अपनी शान-शौकत और मार्केटिंग या इसी तरह के हुनर के लिए जाना और पहचाना जाता है। लेकिन, खेल और बिजनेस दोनों के अपने-अपने तरीके हैं। जहां, बिजनेस में लाभ का मुनाफा सभी में बांटा जाता है, तो वहीं हानि पर सबको डांट या कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की तन्ख्वा पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा खेल में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहां जीत पर जश्न और हार पर निराशा हाथ लगती है।

हालांकि कई ऐसे लोग हैं, जो बिजनेस के साथ-साथ खेल में भी निवेश और इच्छा रखते है। फिलहाल संजीव गोयनका कोलकता बेस्ड आरपीजी ग्रुप के संस्थापक हैं, जिन्होंने अपना अलग बिजनेस साल 2011 में आरपीजी समूह में विभाजन के बाद नई तरह से कोलकाता स्थित समूह के रूप में शुरू किया और शीर्ष पर रहे हैं।

आइए ऐसे में बात करते हैं बीते दिन आईपीएल 2024 मैच की जहां अचानक से लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने टीम की हार पर अपना आपा खो दिया। इसके साथ उन्होंने टीम के कप्तान केएल राहुल पर बरस पड़े। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की मालिक नीतू अंबानी है, जो अपनी टीम को उत्साह बनाने के लिए खुद मैदान में रहती है, लेकिन उन्हें कभी आपा खोते हुए नहीं देखा गया। तो ऐसे में ये ध्यान रखना होगा कि यह बिजनेस नहीं बल्कि खेल, जहां जीत और हार लगी रहती है।

LSG owner Sanjiv Goenka behaved disrespectfully with KL Rahul after LSG lost badly, Dhanna Seth Goenka forgot the sportsmanship, no owner has ever behaved so disrespectfully even after a big loss, shame on him!!#LSGvsSRH#SRHvsLSG#KLRahul#SanjivGoenkapic.twitter.com/jaIErt5zii