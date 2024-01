UP News: क्या पेट्रोल और डीजल दाम में कमी करेंगे पुरी साहब, देखिए क्या दिया जवाब, यूपी में जल्द स्थापित होंगे 100 बायो गैस प्लांट, देखें वीडियो

Highlights पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने संबंधी किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले. पत्रकारों के साथ वार्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई. आठ अन्य जनपदों में भी कम्प्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा.

UP News: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को लखनऊ में थे. इस दौरान उन्होंने यूपी में बायोगैस प्लांट की स्थापना को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई ऐलान किए. इसी क्रम में उन्होने उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने का ऐलान किया, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने संबंधी किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले. पत्रकारों को यह उम्मीद थी कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री इस संबंध में भी कुछ बोलेंगे लेकिन वह चुप रहे और उत्तर प्रदेश के विकास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें विदा ले लिए.

#WATCH | Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri in Lucknow says, "The compressed biogas plant being inaugurated today can produce 14-tonne biogas per day. The oil marketing companies will establish 100 more such plants in the state in future." pic.twitter.com/JJY8dd9z5I

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्रकारों के साथ वार्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई. इस दौरान केंद्रीय मंत्री दलवीर पूरी ने बताया कि आज जनपद बदायूं में कम्प्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के आठ अन्य जनपदों में भी कम्प्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि यूपी में अब तक 37 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. और जल्दी ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएगे. इन प्लांटों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा सहयोग केंद्र सरकार को सहयोग मिल रहा है. यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने यूपी के बदल रही तस्वीर का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि बीते सात साल में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी ने बीमारू स्टेट की श्रेणी से बाहर निकालकर हर सेक्टर में शानदार काम किया है. अब यूपी में नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अयोध्या में हो रहे विकास कार्य दुनिया देख रही है.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri hold a joint preconference in Lucknow



"In Budaun district, a new plant of compressed biogas is going to be inaugurated. The foundation stone for the compressed bio gas plants will be laid… pic.twitter.com/KxygdaFi1s