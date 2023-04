सरकार ने गैस कीमत तय करने का फॉर्मूला बदला, सीएनजी, पाइपलाइन वाली रसोई गैस की मूल्य सीमा तय की, जानें क्या है नया रेट

Highlights मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आधार मूल्य को मंजूरी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर लगाई मुहर है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी।

नई दिल्लीः सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अहम घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैस कीमत निर्धारण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दी है। सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर अधिकतम सीमा तय की। मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आधार मूल्य को मंजूरी दी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर लगाई मुहर है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आधार मूल्य को मंजूरी दी है और अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर मुहर लगाई है।

#WATCH | Now, gas price, instead of international hub gas price, has been linked to imported crude. And price of domestic gas will be 10% of international price of Indian crude basket, to be notified monthly......: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/UN6i441I3N