अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने अहमदाबाद में एलिमिनेटर के बाद अपने दस्ताने उतारे और गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। बुधवार, 22 मई को आरसीबी के राजस्थान से हारने के बाद दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली को गले लगाया, जोकि काफी भावनात्मक था।

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2024 10:55 AM