Team India Head Coach Bcci 2024: द्रविड़, लक्ष्मण, लैंगर, फ्लावर के बाद पोंटिंग ने किया मना, भारतीय टीम को नहीं दे सकते कोचिंग!, मुझे फोन आया था लेकिन...

Team India Head Coach Bcci 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मुख्य कोच एंडी फ्लावर के बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम को कोचिंग देने से मना कर दिया। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बाद जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान और ऑस्ट्रलिया के पूर्व कप्तान ने कहा कि मुझसे संपर्क किया गया था। महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पोंटिंग ने पुष्टि की कि बीसीसीआई ने इस साल अमेरिका में टी20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की जगह लेने के लिए उनसे संपर्क किया था। बहुत कम संभावना है कि वह आवेदन करेंगे।

राहुल द्रविड़ टी20 विश्व कप के बाद भारत के मुख्य कोच का पद छोड़ देंगे

भारत के मुख्य कोच की भूमिका के लिए जस्टिन लैंगर, स्टीफन फ्लेमिंग और गौतम गंभीर के साथ पोंटिंग का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें द्रविड़ का कार्यकाल टी20 विश्व कप के बाद समाप्त होने वाला है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई है। मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्टें देखी हैं। फ्लावर की भारतीय कोच पद के लिए दावेदारी पेश करने की कोई योजना नहीं है।

जिंबाब्वे के इस पूर्व कप्तान ने आईपीएल प्लेऑफ से अपनी टीम के बाहर होने के बाद इसकी पुष्टि की। राहुल द्रविड़ टी20 विश्व कप के बाद भारत के मुख्य कोच का पद छोड़ देंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने 27 मई तक नए कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फ्लावर ने कहा, ‘‘मैंने आवेदन नहीं किया है। मैं आवेदन नहीं करूंगा। मैं फिलहाल फ्रेंचाइजी लीग से जुड़कर खुश हूं।’’

2012 में एलिस्टेयर कुक की अगुआई वाली टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी

माना जा रहा है कि गौतम गंभीर से संपर्क किया गया है लेकिन ना तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और ना ही बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सफल कोच रहे फ्लावर के मार्गदर्शन में 2012 में एलिस्टेयर कुक की अगुआई वाली टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी।

फ्लावर इससे पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स के कोच रह चुके हैं और दुनिया भर में कई अन्य फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम के लिए साल में 10 महीने काम करने पर इस समय वह विचार नहीं कर रहे। फ्लावर ने कहा, ‘‘मैं कुछ बेहतरीन संगठनों के साथ काम कर रहा हूं इसलिए मैं इस समय इससे बहुत खुश हूं।’’

जस्टिन लैंगर व स्टीफन फ्लेमिंग का नाम उछाला गया था

पोंटिंग ने कहा कि राष्ट्रीय टीम का वरिष्ठ कोच बनना पसंद करूंगा। मेरे जीवन में अन्य चीजें हैं और मैं घर पर थोड़ा समय बिताना चाहता हूं। राष्ट्रीय मुख्य कोच साल के 10 या 11 महीने का काम है और जितना मैं इसे करना चाहता हूं, यह अभी मेरी जीवनशैली में फिट नहीं बैठता है और जिन चीजों को करने में मुझे वास्तव में आनंद आता है। जस्टिन लैंगर व स्टीफन फ्लेमिंग का नाम उछाला गया था।

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने खुलासा किया है कि जल्द ही खाली होने वाले भारत के मुख्य कोच के पद के लिए उनसे संपर्क किया गया था लेकिन उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह अभी उनकी ‘जीवनशैली’ में फिट नहीं बैठता। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में सात सत्र पूरे करने वाले पोंटिंग इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम टी20 कोच रह चुके हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि भारतीय कोच के पद के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से कोई सुझाव आया था या नहीं।

राष्ट्रीय मुख्य कोच साल में 10 या 11 महीने की नौकरी है

पोंटिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से कहा, ‘‘आईपीएल के दौरान कुछ आमने-सामने की बातचीत हुई थी, ताकि पता चल सके कि इस पद में मेरी दिलचस्पी है या नहीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं राष्ट्रीय टीम का सीनियर कोच बनना पसंद करूंगा लेकिन मेरे जीवन में अन्य चीजें हैं और मैं घर पर कुछ समय बिताना चाहता हूं...हर कोई जानता है कि अगर आप भारतीय टीम के साथ काम करोगे तो आप आईपीएल टीम में शामिल नहीं हो सकते।’’ पोंटिंग ने कहा, ‘‘इसके अलावा राष्ट्रीय मुख्य कोच साल में 10 या 11 महीने की नौकरी है, और मैं इसे करना चाहता हूं।

यह अभी मेरी जीवनशैली और उन चीजों में फिट नहीं बैठता है जिन्हें मैं वास्तव में करना पसंद करता हूं।’’ पोंटिंग ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की और वह भारत आने के लिए तैयार लग रहा था। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे परिवार और मेरे बच्चों ने पिछले पांच सप्ताह आईपीएल में मेरे साथ बिताए हैं और वे हर साल यहां आते हैं और मैंने अपने बेटे को इसके बारे में बताया।’’

पोटिंग ने कहा, ‘‘मैंने कहा, ‘‘पापा को भारतीय कोच की नौकरी की पेशकश की गई है’ और उसने कहा, ‘बस इसे स्वीकार कर लीजिए पापा, हम अगले कुछ वर्षों के लिए वहां जाना पसंद करेंगे’।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे वहां रहना और भारत में क्रिकेट की संस्कृति को कितना पसंद करते हैं लेकिन अभी यह शायद मेरी जीवनशैली में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता।’’

बीसीसीआई ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई तय की है

कुछ अन्य हाई प्रोफाइल नाम जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग, लखनऊ सुपर जाइंट्स के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर (मार्गदर्शक) गौतम गंभीर को भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखा जा रहा है। अगले महीने भारत के टी20 विश्व कप अभियान के बाद राहुल द्रविड़ मुख्य कोच का पद छोड़ देंगे।

बीसीसीआई ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई तय की है। पोंटिंग ने कहा, ‘‘मैंने कुछ अन्य नामों को भी चर्चा में देखा है। जस्टिन लैंगर का नाम कल चर्चा में आया, स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी थोड़ा चर्चा में आया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ दिनों में गौतम गंभीर का नाम भी चर्चा में आया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो कारण बताएं हैं उनके कारण मेरे लिए यह संभव नहीं है।’’