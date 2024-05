Lok Sabha Elections 2024: "हमें 'अग्निवीर' की आलोचना का अधिकार है, ये मोदी सरकार की योजना है, चुनाव आयोग हमें नहीं रोक सकता है", चिदंबरम ने आयोग के आदेश पर कहा

Highlights चिदंबरम ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को अग्निवीर पर टिप्पणी न करने के आदेश की आलोचना की उन्होंने कहा कि सरकारी योजना की आलोचना करना विपक्ष का राजनीतिक अधिकार है आयोग ने कांग्रेस को अग्निवीर योजना का 'राजनीतिकरण' न करने का निर्देश देकर गलत किया है

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को अग्निवीर जैसे मामलों पर टिप्पणी करके रक्षा बलों का "राजनीतिकरण" न करने का निर्देश देने के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने यह गलत आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की आलोचना करना तो विपक्ष के राजनीतिक दलों का अधिकार है।

चिदंबरम ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, "चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को अग्निवीर योजना का 'राजनीतिकरण' न करने का निर्देश देकर गलत किया है। 'राजनीतिकरण' का क्या मतलब है? क्या आयोग का मतलब 'आलोचना' है? अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति द्वारा बनाई गई है। क्या विपक्षी राजनीतिक दल को सरकार की किसी नीति की आलोचना करने अधिकार नहीं है और यह घोषणा करने का अधिकार नहीं है कि अगर वो सत्ता में आए तो योजना को खत्म कर देंगे।''

ECI is wrong in directing the Congress party not to

'politicise' the Agniveer scheme



What does 'politicize' mean? Does the ECI mean 'criticise'?



Agniveer is a scheme, a product of the policy of the government. It is the right of an Opposition political party to criticise a…