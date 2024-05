Shah Rukh Khan Health Update: अब कैसी है शाहरुख खान की तबीयत? जूही चावला ने दिया हेल्थ अपडेट

Shah Rukh Khan Health Update: पूरे देश में मई का महीना प्रचंड गर्मी का कहर बनकर बरस रहा है। ऐसे में आम लोगों के साथ हस्तियां भी इससे परेशान हो रही है। इसी कड़ी में अभिनेता शाहरुख खान हीटवेव की चपेट में आकर बीमार हो गए हैं। आईपीएल 2024 के कारण वह अपनी टीम के साथ अहमदाबाद में मौजूद है जहां गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि शाहरुख को लू लग गई। लू लगने के कारण बुधवार को शाहरुख को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हाल ही में एक बयान में जूही चावला ने उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट साझा किया।

शाहरुख के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, उनकी पत्नी गौरी खान और केकेआर टीम के सह-मालिक जूही चावला और जय मेहता उनके पास पहुंचे।

न्यूज 18 से बातचीत में जूही ने कहा कि अभिनेता अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह आईपीएल फाइनल में केकेआर को चीयर करने के लिए स्टैंड में वापस आएंगे। उन्होंने न्यूज 18 को बताया, “कल रात शाहरुख की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उनकी देखभाल की जा रही है और आज शाम बुधवार वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो वह जल्द ही उठेंगे और सप्ताहांत में स्टैंड में टीम का हौसला बढ़ाएंगे, जब हम फाइनल खेलेंगे।''

#WATCH | Gujarat: Actor Juhi Chawla and her husband Jay Mehta leave from KD Hospital, in Ahmedabad.



Actor Shah Rukh Khan has been admitted to the hospital. Details awaited. pic.twitter.com/osyGyAmwp2