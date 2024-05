Lok Sabha Elections 2024: "बीजेपी असली रंग दिखा रही है, अगर सत्ता में आ गई तो क्या होगा", अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के आदेश पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 23, 2024 08:29 AM

Next

तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है।

फाइल फोटो