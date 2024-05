"भाजपा द्वारा मुझे अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया": जयंत सिन्हा ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस पर कहा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2024 09:56 AM

कुछ दिन पहले भाजपा की राज्य इकाई ने सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने न केवल पार्टी के अभियान से खुद को दूर कर लिया है, बल्कि मौजूदा संसदीय चुनावों में अपना वोट डालने में भी विफल रहे हैं।